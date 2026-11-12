Студентов Московского института культуры эвакуировали из-за угрозы взрыва

Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

Tекст: Вера Басилая

Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.