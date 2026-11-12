Власти Грузии отвергли обвинения в пророссийской политике

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это при прежнем правительстве имела место со стороны России территориальная и экономическая экспансия. Подобное при нашем правлении не осуществлялось», – заявил он.

«Мы не имеем дипломатических отношений с Россией и не осуществляем политические коммуникации», – заявил председатель грузинского кабмина.

По словам Ираклия Кобахидзе, «это факты, а все остальное – спекуляции и субъективные представления».

Премьер-министр Грузии заявил, что «никаких существенных инструментов воздействия на Грузию у России фактически нет».

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года, но активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.