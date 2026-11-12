Закопавший заживо младенца американец получил обвинение в покушении на убийство

Sky News: Жителя США обвинили в покушении на убийство закопанного заживо сына

Tекст: Дмитрий Зубарев

В день исчезновения мальчик по имени Коа находился под присмотром матери Майкла Комера. Женщине пришлось отлучиться по делам, и она оставила ребенка с отцом до прибытия другой сиделки, пишет Sky News.

К моменту приезда сиделки мужчина и ребенок бесследно исчезли. Полиция организовала операцию по поиску «смышленого мальчика с рыжевато-светлыми волосами». После целого дня розыскных мероприятий правоохранители обратили внимание на свежевскопанную землю в лесу недалеко от дома дедушки ребенка, где и обнаружили засыпанного младенца.

«Все пытались вытащить его оттуда», – заявил шериф Кун.

Двоюродная бабушка мальчика Эмбер Хаммонд, наблюдавшая за освобождением ребенка, подчеркнула, что родственникам стало значительно легче, когда они убедились в безопасности Коа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух пенсионеров в Ростове-на-Дону.

Гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

Ранее тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» сообщил об осложнении масштабных поисков исчезнувшего 14-летнего мальчика из-за промедления родственников.