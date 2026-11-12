Совбез сообщил о выдворении более 143 тыс. мигрантов из России в 2026 году

Совбез: Из России выдворили более 143 тыс. мигрантов за девять месяцев

Tекст: Дарья Григоренко

В январе – сентябре на иностранных граждан составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях, что на 22,6% меньше, чем годом ранее. При этом число решений об административном выдворении выросло в три раза и достигло 143,1 тыс., передает РИА «Новости».

Кроме того, 78,7 тыс. иностранцев сократили срок временного пребывания в стране, а 290,8 тыс. запретили въезд. Депортации подверглись 4,8 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД сообщило о снижении преступности среди мигрантов на 40% за год.

Во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил об отъезде из страны около 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей.

В начале месяца миграционная служба МВД сообщила о двукратном расширении перечня правонарушений для выдворения иностранцев.