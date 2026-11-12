Обвиняемого в убийстве криптобизнесмена в ОАЭ отдали под суд

Дело об убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ передали в суд Петербурга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигурант признал вину, указало ведомство в Max.

Следственные действия проводились совместно с правоохранительными органами ОАЭ. Убийство произошло в октябре 2025 года в городе Хатте.

Расследование в отношении еще одного исполнителя находится на завершающей стадии. Третий исполнитель скончался от продолжительной болезни, уголовное преследование в его отношении прекращено. Дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца правоохранители ОАЭ установили личности предполагаемых убийц Романа Новака и его супруги благодаря записям с камер.

В прошлом месяце СК сообщал, что убийство готовилось с мая прошлого года.

Следователи указывали на первоначальный план обвиняемых отравить бизнесмена.