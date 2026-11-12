Каладзе выразил поддержку избитому Нурмагомедовым грузинскому бойцу Двалишвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Полностью неприемлемым и постыдным поступком» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе избиение бойцом смешанного стиля из России Усманом Нурмагомедовым и его командой в холле отеля в Абу-Даби грузинского бойца Мераба Двалишвили, который в это время давал телеинтервью.

«Мераб, мы с тобой! Такие поступки не отвечают ни спортивной чести, ни человеческой!» – заявил также Каха Каладзе.

Поддержку Двалишвили высказали другие известные грузинские политики и спортсмены.

СМИ сообщают, что россиянину грозит до года тюрьмы или крупный штраф.