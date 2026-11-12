Полиция Испании усилила поиски подозреваемого в подрыве офицера полиции

El Pais: В Испании усилили поиски подозреваемого в убийстве полицейского

Tекст: Игорь Иножарский

Испанские правоохранительные органы продолжают поиски 64-летнего Мануэля Ф. А., подозреваемого в совершении нападения в Овьедо на севере страны, пишет El Pais.

По данным издания, подозреваемый заложил взрывное устройство в рюкзак. В результате взрыва погиб один полицейский, еще один получил серьезные ранения и находится в больнице.

Следователи проверяют поступающую информацию и устанавливают блокпосты при поддержке Гражданской гвардии Испании. Операция продолжается более 24 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду испанская полиция применила силу против участников всеобщей забастовки в центре Мадрида. Число задержанных в ходе протестов в различных городах Испании достигло 34 человек. В конце прошлого месяца столкновение поездов в Испании привело к гибели 64 человек.