На Солнце внезапно произошла сильная вспышка класса М

Ученые ИКИ РАН зафиксировали сильную вспышку класса М на Солнце

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M», – говорится в сообщении лаборатории, передает РИА «Новости».

Уточняется, что явление находилось на нижней границе группы с баллом M1.7. После этого последовала серия менее мощных взрывов категории C.

Специалисты отметили, что данное событие временно нарушило общую тенденцию снижения солнечной активности, однако рассматривается лишь как эпизод. В целом взрывная энергия на звезде считается исчерпанной, в настоящий момент наблюдается процесс распада пятен.

Активный центр уходит за западный край светила, из-за чего его влияние на Землю практически сведено к нулю. Магнитное поле планеты сейчас остается спокойным, такие показатели прогнозируются еще как минимум на протяжении недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

В воскресенье на звезде зарегистрировали вторую за сутки вспышку класса М.

В субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на светиле.