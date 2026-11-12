Акции Nvidia рухнули из-за второго служебного романа гендиректора Хуанга

Axios: Акции Nvidia упали на 8% из-за второго служебного романа гендиректора

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость ценных бумаг разработчика микросхем снизилась после публикации о связи руководителя с вице-президентом корпорации по здравоохранению Кимберли Пауэлл, пишет Axios со ссылкой на The New York Times.

Оба участника скандала состоят в браке. В марте их заметили вместе в отеле во время ежегодной конференции разработчиков в Сан-Хосе. Очевидец записал происходящее на видео, после чего служба безопасности попыталась заставить его подписать соглашение о неразглашении.

Капитализация корпорации сократилась примерно на 1 трлн долларов с конца октября, когда появилась информация о связи руководителя с предполагаемой китайской шпионкой. Позже глава компании подтвердил факт супружеской измены в корпоративном письме. Для проведения независимого расследования нанята юридическая фирма.

Профессор деловой этики Джорджтаунского университета Питер Яворски выразил сомнение в том, что руководитель сможет сохранить свой пост. По его мнению, совету директоров следует немедленно отстранить его от работы на время разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская корпорация Nvidia обратилась к сторонней компании для поиска возможных преемников генерального директора Дженсена Хуанга. Совет директоров приготовился отправить основателя в отставку по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Во вторник рыночная капитализация корпорации Microsoft впервые с июня прошлого года обошла стоимость разработчика микросхем.



