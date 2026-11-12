Взрыв в Петербурге произошел в полукилометре от места августовского взрыва

Tекст: Дарья Григоренко

Взрывное устройство было закреплено под днищем машины и сработало, когда водитель выезжал со двора. Инцидент произошел около 7:00 в микрорайоне Славянка. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщает «Mash».

В момент подрыва военнослужащий находился в салоне один и скончался на месте. При этом ранения получил его родственник, который находился рядом с транспортным средством, передает «78».

Утренний взрыв произошел в полукилометре от места аналогичного инцидента, который случился в августе. По предварительной информации, злоумышленники использовали тот же способ дистанционного подрыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

В августе установившая самодельное взрывное устройство на машину подполковника ВВС и ПВО девушка скрылась за границей.

При взрыве этого кроссовера погиб военный летчик.