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    12 ноября 2026, 09:49 • Новости дня

    Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер передвигались по Москве на Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прилетевшие в столицу для встречи с президентом России Владимиром Путиным, перемещались по городу на автомобилях Aurus.

    Черные автомобили российского производства были замечены на улицах Москвы во время следования американской делегации по городу, передает ТАСС.

    Машины переговорщиков направлялись к гостинице Four Seasons, которая расположена вблизи Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    В среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о визите американских переговорщиков в столицу для встречи с президентом Владимиром Путиным.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Помощник президента и глава российской делегации в ОАЭ Владимир Мединский заявил на переговорах в Абу-Даби, что каждая пядь российской земли будет так или иначе возвращена.

    «Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Руководитель переговорной группы заявил об отсутствии встреч с представителями европейских стран.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    11 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби появился хороший импульс для урегулирования украинского конфликта до наступления Нового года.

    Он отметил, что по итогам трехсторонних консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби появился шанс найти способ завершения боевых действий, передает ТАСС. «Я думаю, у нас сейчас хороший импульс для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», – сказал Арахамия в ходе трансляции, которую вел телеканал Fox News.

    При этом он назвал прошедшие 10 и 11 ноября встречи одними из самых трудных. Политик подчеркнул, что участвует в процессе с 2022 года и может смело сказать о высокой сложности текущего раунда диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинское урегулирование назвали лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу согласованию принципов урегулирования на Украине.

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов для участия в консультациях.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    11 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

    В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины

    Переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины, посвященные формированию новой системы континентальной безопасности, завершились в Абу-Даби, сообщил источник в переговорной группе.

    Трехсторонние переговоры с участием российской, американской и украинской делегаций проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Собеседник агентства подтвердил завершение консультаций между представителями трех государств.

    Он также напомнил, что контакты сторон были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности.

    Вопрос украинского урегулирования выступал лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении темы переговоров в Абу-Даби на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    Напомним, делегация России не проводила контактов с представителями Европы в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Российская делегация решила сделать заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует выступить с заявлением для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби днем в среду, 11 ноября, сообщил источник.

    «Российская делегация сегодня днем сделает заявление для прессы», – заявил собеседник ТАСС.

    В столице ОАЭ ожидается начало второго дня переговоров России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости объяснения европейцами цели прилета в Абу-Даби.

    Во вторник российская делегация запланировала пресс-конференцию на среду.

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов во вторник начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

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    11 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Ушаков оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными

    Tекст: Ольга Иванова

    Трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби прошли полезно и содержательно, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По его словам, трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились с продуктивными результатами, передает РИА «Новости». «Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными», – сообщил Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

    Источник в переговорной группе рассказал о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    11 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об изменении ситуации в зоне СВО с момента встречи в Анкоридже

    Шойгу: Ситуация в зоне СВО изменилась с момента встречи в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции серьезно поменялась со времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года.

    По словам Шойгу, обстановка на фронте существенно отличается от той, которая была на момент переговоров Путина и Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, передают «Вести».

    «Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он отметил, что изменения происходят каждый день. Российские войска постоянно освобождают все новые территории, пояснил Шойгу. Таким образом он ответил на заявления политиков из Европы о том, что положение дел на поле боя якобы побуждает Москву идти на переговоры с Киевом.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что зона безопасности вдоль российских границ в рамках спецоперации постоянно расширяется и этот процесс продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков назвал полезными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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