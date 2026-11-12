Состояние получившей ножевые ранения омской студентки стабилизировалось

Минздрав Омской области сообщил о стабилизации состояния раненой студентки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Студентка из поселка Большеречье Омской области, пострадавшая во время жестокого нападения с ножом, находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Девушка находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает. Сейчас большинство медицинских мероприятий будет направлено на ее восстановление», – сообщили в министерстве.

По данным следствия, вечером 9 ноября 19-летняя жительница поселка выманила 17-летнюю знакомую по местному техникуму на пустырь и несколько раз ударила ножом. Нападавшая создала анкету на сайте знакомств и переписывалась с пострадавшей от имени парня, заманив ее на встречу. Происходящее на камеру мобильного телефона снимала подруга обвиняемой.

Пострадавшая получила множество ранений и лишилась пальца. Крики жертвы услышали прохожие и вызвали полицию. Девушку доставили санавиацией в Омск с большой потерей крови, которую впоследствии компенсировали.

В региональной прокуратуре уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Напавшая на студентку арестована на два месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники полиции задержали 19-летнюю студентку колледжа в поселке Большеречье Омской области после нанесения ножевых ранений 17-летней знакомой.

Пострадавшую доставили санавиацией в реанимацию в тяжелом состоянии.