Минприроды: Ситуация с медведями в Новосибирской области стабилизировалась

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жители стали значительно реже сообщать о медведях, хотя животные еще не впали в спячку. Предсказать время залегания в берлоги сложно, так как оно зависит от погоды и корма. Теплая осень может отсрочить этот процесс в среднем на срок от одной до трех недель, пояснили в ведомстве ТАСС.

В конце октября и начале ноября в Новосибирской области фиксировались дожди, а температура днем поднималась выше пяти градусов тепла. Сейчас температура достигает максимум одного градуса тепла.

С 27 октября в регионе действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей вблизи населенных пунктов. С начала года хищников замечали в 17 муниципальных образованиях области. Минприроды выдало приказы на отстрел 118 медведей, из которых 60 особей уже добыты.

Популяция бурого медведя в регионе увеличилась на 25% с 2017 года, достигнув 1514 особей. Ожидается, что с наступлением устойчивых холодов во второй половине ноября активность хищников снизится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минприроды Новосибирской области сообщили о ликвидации 60 из 118 подлежащих добыче медведей.

В прошлом месяце власти Бурятии сообщили о начале ухода хищников в спячку.

Охотники в Новосибирской области ликвидировали нападавшего на скот 500-килограммового медведя.