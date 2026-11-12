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    12 ноября 2026, 08:37 • Новости дня

    Вулкан Семеру в Индонезии извергся шесть раз за день

    Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на высоту почти пять километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява извергался не менее шести раз, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

    Пепел поднялся на высоту 1 км над вершиной, что соответствует почти 4,7 км над уровнем моря, передает ТАСС. Выбросы белого и серого пепла направлялись преимущественно на юг и юго-запад.

    Власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выброса раскаленных камней. Существует также опасность схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков.

    Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 – действующие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Индонезии произошло девять извержений вулкана Семеру.

    Также вулкан выбросил огромный столб пепла.

    Кроме того, Центр вулканологии сообщил о четырех новых извержениях Семеру.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 11:38 • Новости дня
    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына

    AP: Ким Чен Ын передаст власть дочери по наследству

    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Агентство Associated Press опросило почти десяток перебежчиков из КНДР, и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.

    По данным агентства Associated Press, о будущей роли девочки, которой приписывают имя Ким Чжу Э и возраст около тринадцати лет, судят по ее десяткам появлений с отцом на запусках ракет, военных парадах и других крупных мероприятиях, где ее называют «самым любимым» и «уважаемым» ребенком. Восьмеро из одиннадцати опрошенных перебежчиков из КНДР согласились с оценкой южнокорейской разведки, считающей ее вероятной наследницей, тогда как остальные сомневаются в возможности прихода женщины к власти в патриархальном северокорейском обществе.

    Бывший дипломат посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо отметил, что высокопоставленные чиновники относятся к Ким Чжу Э по протоколу, предназначенному для преемника, а не просто для дочери лидера. Другие перебежчики рассказали, что их знакомые в Северной Корее и жители приграничных с Китаем районов также считают ее следующей правительницей, хотя обыватели почти ничего не знают о частной жизни семьи Ким и боятся проявлять интерес к этой теме.

    Скептики внутри страны, по словам перебежчиков, ссылаются на крайне низкое представительство женщин в высшем руководстве, где из семнадцати директоров отделов Трудовой партии только одна женщина – сестра лидера Ким Ё Чжон. При этом глава сеульской радиостанции Free North Korea Radio Ли Си Ён передала, что часть ее собеседников в КНДР недовольны перспективой женщины у власти, тогда как другие уверены, что для культа личности «как богов, царящих над людьми» пол наследника второстепенен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости из-за его реакции на подрыв мины на границе с Южной Кореей. В августе Северная Корея вопреки международным санкциям показала бурное развитие столицы с новыми высотками и зонами отдыха. В феврале глава КНДР Ким Чен Ын якобы доверил управление ядерными силами страны своей несовершеннолетней дочери Ким Чжу Э.

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    11 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Помощник президента и глава российской делегации в ОАЭ Владимир Мединский заявил на переговорах в Абу-Даби, что каждая пядь российской земли будет так или иначе возвращена.

    «Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Руководитель переговорной группы заявил об отсутствии встреч с представителями европейских стран.

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    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    11 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах

    Ученые обнаружили новую проблему в ошибках квантовых компьютеров

    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Физики столкнулись с непредвиденными трудностями в коррекции ошибок квантовых компьютеров, которые могут поставить под угрозу их практическое применение, сообщили СМИ.

    Квантовые компьютеры допускают ошибки из-за чувствительности кубитов к окружающей среде. Традиционно считалось, что эти ошибки не имеют «памяти» и не связаны между собой во времени. Однако недавние исследования показали, что эта гипотеза, известная как марковское предположение, неверна, пишет New Scientist.

    Эффекты памяти приводят к тому, что повторение одной и той же операции может давать разные результаты в зависимости от того, что «помнит» окружение кубита. Недавно немецкие исследователи выявили долгоживущие дефекты в окружении сверхпроводящих кубитов, которые могут выступать в качестве такой памяти.

    Окружение кубита, обладающее памятью, само может стать квантовой системой и оказывать воздействие на кубит. Этот вид ошибок не учитывается современными методами коррекции, отмечают ученые. Отсутствуют гарантии, что ситуация не ухудшится с увеличением количества кубитов.

    «Есть вероятность, что коррекция ошибок не сработает из-за неучтенного коррелированного шума [эффектов памяти]», – заявил Каван Моди из Сингапурского университета технологии и дизайна. Некоторые специалисты предупреждают, что стандартные методы коррекции могут оказаться эффективными лишь для вычислений ограниченной сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти главными ошибками создателей первых полупроводниковых компьютеров.

    В мае криптовалютная индустрия активно готовилась к появлению мощных квантовых компьютеров, способных обойти системы безопасности биткоина.

    В прошлом году физик Дмитрий Побединский отмечал способность квантовых компьютеров обгонять классические в миллиарды раз.

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    11 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации

    Песков: Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса

    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение лишить Армению права голоса.

    Песков пояснил, что решение лишить Армению права голоса в ОДКБ было основано на том, что она не выполняла свои обязательства в организации, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что решением участников саммита республика лишилась права назначать своих представителей на ответственные должности в объединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах объединения обсудить лишение республики права голоса из-за задолженности по взносам.

    В прошлом месяце генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил исключение Еревана из организации.

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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