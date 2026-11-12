Вулкан Семеру в Индонезии извергся шесть раз за день

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на высоту почти пять километров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пепел поднялся на высоту 1 км над вершиной, что соответствует почти 4,7 км над уровнем моря, передает ТАСС. Выбросы белого и серого пепла направлялись преимущественно на юг и юго-запад.

Власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выброса раскаленных камней. Существует также опасность схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 – действующие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Индонезии произошло девять извержений вулкана Семеру.

Также вулкан выбросил огромный столб пепла.

Кроме того, Центр вулканологии сообщил о четырех новых извержениях Семеру.