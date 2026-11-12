Полиция Варшавы задержала 59 человек на «Марше независимости»

Tекст: Дарья Григоренко

Почти 60 человек были задержаны в ходе националистического шествия, прошедшего в столице Польши в День независимости республики, передает ТАСС.

«Варшавская полиция задержала 59 человек, большинство из них нарушили правила, касающиеся использования пиротехнических средств. Кроме этих инцидентов, мероприятие прошло спокойно», – сказал Вишневский.

По оценкам полиции, в этом году в акции приняли участие от 250 тыс. до 300 тыс. человек, хотя изначально организаторы ожидали до полумиллиона протестующих.

Традиционный «Марш независимости» ежегодно проводится польскими националистическими организациями 11 ноября. В прошлые годы шествия нередко сопровождались столкновениями с полицией. В 2020 году были задержаны более 300 участников марша, а травмы получили 35 полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские СМИ сообщили о намерении президента Польши Кароля Навроцкого принять участие в марше ультраправых группировок.

В прошлом месяце правоохранительные органы задержали четырех участников акции протеста возле здания Конституционного суда в Варшаве.

В сентябре польские политики предложили провести «Марш независимости» во Львове.