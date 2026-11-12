Сбывшееся предсказание из гороскопа принесло многодетному отцу 16,1 млн рублей

Многодетный отец из Ивановской области выиграл в лотерею 16,1 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина по имени Андрей выиграл суперприз в размере 16 124 461 рубля в лотерее «Все или ничего», передает РИА «Новости».

Рано утром перед поездкой сына он прочитал гороскоп с предсказанием о выигрыше. Вечером того же дня он приобрел лотерейный билет в мобильном приложении, выбрав комбинацию чисел на основе дат рождения членов семьи. Мужчина не угадал ни одного числа, но билет оказался выигрышным.

Победитель участвует в лотереях с 2008 года. Он родом из Кохмы Ивановской области, работает педагогом в творческом центре в Москве. Выигрыш он намерен потратить на образование детей, помощь родственникам и покупку машины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Воронежской области выиграл почти 58 млн рублей в лотерею «Все или ничего».

В сентябре житель Ростовской области стал обладателем 30 млн рублей благодаря билету за 25 рублей.

В начале сентября краснодарский бизнесмен выиграл более 35 млн рублей.