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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня

    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с охраной, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщила столичная прокуратура.

    Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.

    «В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити».

    Пьяный водитель после тарана дверей отеля исполнил традиционный кавказский танец.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    В Москве прошла церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В храме Воскресения Словущего в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, почтить ее память пришли десятки людей, близкие и коллеги.

    На церемонии присутствовали родные и друзья артистки, передает ТАСС. «Это огромная утрата и это не какие-то дежурные слова. Это действительно утрата эпохи не только кинематографической, но и жизненной», – заявил друг семьи Айдар Метшин.

    Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вспомнила свой последний разговор с Федосеевой-Шукшиной, передав ее наказ: «Любите друг друга. Самое главное – прощайте». Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что страна потеряла большого артиста.

    На прощании также присутствовал коллектив группы «На-На», рассказавший о поддержке актрисы на концертах. Актер Александр Цуркан отметил ее доброе отношение к людям и трепетное внимание к наследию Василия Шукшина.

    Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, брат артистки, а также жители Петербурга и Алтайского края. Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стала известна дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    В субботу сообщалось о решении похоронить артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

    Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

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    11 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Электричка столкнулась с грузовиком в Москве

    Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи остановочного пункта Тульская пригородный поезд сообщением Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    Часть кузова машины находилась в габарите пути, сообщает МЖД в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

    После короткой остановки электропоезд продолжил движение и уже прибыл на конечную станцию. На график следования других составов ситуация не повлияла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Архангельской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда.

    В субботу в Москве самосвал со щебнем спровоцировал ДТП с трамваем на проспекте Буденного.

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    11 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay осужден в Москве

    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay получил четыре года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил создателя KiberPay Артема Тунина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот средств платежей.

    Суд в Москве признал создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина, а также Руслана Пиунова и Юрия Судибора виновными в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Занимавшийся оборотом наличных и их учетом Пиунов получил три года колонии, а выполнявший роль инкассатора Судибор – два с половиной года условно, сообщает РИА «Новости».

    Установлено, что с июня 2018 по апрель 2024 года осужденные использовали программу KiberPay для переводов денег через банковские карты подставных физических лиц. Система обслуживала нелегальные онлайн-казино, форекс-дилеров и брокерские компании без регистрации в реестре операторов платежных систем Банка России.

    Клиенты выбирали сумму и банк на сайте, после чего переводили средства на указанный номер карты, а организаторы снимали наличные в банкоматах. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и 3120 банковских карт, а суд постановил конфисковать криптовалюту, деньги и автомобиль Infiniti QX60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд во Франции приговорил выходца с Украины к пяти годам лишения свободы за незаконный вывод цифровых токенов.

    В прошлом месяце суд в Новосибирске приговорил местного жителя к ограничению свободы за похищение цифровых активов у пользователей компьютерных игр.

    Летом группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение средств под видом выгодных инвестиций.

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    11 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Суд отказал основателю детского центра во взыскании 7,5 млн рублей с Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отклонил иск основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании почти 7,5 млн рублей за оказанные услуги.

    Суд в Москве отказал в удовлетворении иска к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, передает РИА «Новости». Его подавал основатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Он требовал взыскать с экс-боксера почти 7,5 млн рублей.

    Как сообщила агентству адвокат Козьякова Ольга Карлова, защита спортсмена сослалась на истечение срока исковой давности, и суд с этим согласился. Представители Козьякова намерены обжаловать решение.

    Истец требовал взыскать с Цзю 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, 3,071 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 79,5 тыс. рублей судебных расходов. Козьяков заявлял, что с мая 2019 по август 2022 года оказывал услуги двум детям боксера, включая тьюторство и доставку стройматериалов для дома в Крыму.

    В ноябре 2025 года по инициативе Цзю было заведено уголовное дело на Козьякова из-за невозвращенного долга в 7 млн рублей. Защита Козьякова называет эти отношения гражданско-правовыми. В 2022 году Цзю отсудил у бизнесмена 13,4 млн рублей, а Козьяков добился выплаты 2,162 млн рублей за услуги центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе основатель детского центра «Катюша» Игорь Козьяков обратился в суд для взыскания с Цзю крупной суммы за образовательные и транспортные услуги.

    В июле Игорю Козьякову инкриминировали присвоение одолженных Константином Цзю 7 млн рублей.

    Ранее правоохранительные органы начали расследование предполагаемого мошенничества в отношении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу.

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    11 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и ветра

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и сильным ветром, сообщил региональный центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на данные гидрометцентра региона.

    В четверг и пятницу на Кубани ожидаются ливни в сочетании с грозой и шквалистым ветром с порывами 20-25 метров в секунду, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.

    В горных районах порывы могут достигать 23-28 метров в секунду. Отмечается, что прогноз не распространяется на Сочи и Сириус.

    Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды в реках юго-западной части края и Черноморского побережья с достижением неблагоприятных отметок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение.

    В июне на всей территории Крымского района Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки.

    В мае на юге России спрогнозировали мощные ливни.

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    11 ноября 2026, 23:23 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский временно ограничил прием и выпуск самолетов

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ради обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала.

    В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. Омская область в среду подверглась атаке БПЛА ВСУ.


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    12 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    12 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с начала суток отражена атака пяти дронов.

    «Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух летевших на Москву дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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