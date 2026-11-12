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    12 ноября 2026, 07:47 • Новости дня

    Матвиенко передала президенту Вьетнама привет от Путина

    Матвиенко передала лидеру Вьетнама То Ламу привет от Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Вьетнама То Ламом в Ханое передала ему искренние приветствия от президента России Владимира Путина.

    «Прежде всего я хочу передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он очень тепло отзывается о прошедшей с вами встрече и отмечает особый характер ваших личных отношений, деловой, дружеский и очень доверительный», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

    Спикер Совфеда подчеркнула значимость переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве. Она отметила, что визит президента Вьетнама в Россию был успешным, а подписанные документы определяют вектор дальнейшего двустороннего сотрудничества.

    Встреча проходит в рамках официального визита делегации верхней палаты российского парламента во Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам закрепили результаты переговоров в Кремле подписанием пакета двусторонних соглашений.

    В ходе визита глава Вьетнама заявил об особом отношении к российскому коллеге.

    Также Путин поздравил То Лама с переизбранием генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    В Москву на встречу прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию объединения до 2030 года. Лидеры планируют обсудить меры совершенствования системы коллективной безопасности, развитие авиационных сил ОДКБ, улучшение организации ПВО и актуальные региональные проблемы.

    Кроме того, на повестке стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, по которой страну могут лишить права голоса и возможности выдвижения граждан на квотные должности из-за неуплаты членских взносов в течение двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидаемой реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник президент Владимир Путин назвал вопросы безопасности главными темами заседания совета объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран организации обсудить лишение Еревана права голоса из-за долгов.

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    11 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко на встрече затрагивали тему переговоров в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огареве затрагивали тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, тема переговоров так или иначе затрагивалась в беседе с Лукашенко», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным захотел проконсультироваться по двум-трем вопросам.

    В тот же день Песков отказался раскрывать детали проходящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Песков также рассказал о принятии решения о формате доклада Путину в зависимости от хода этих переговоров.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    11 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит американских переговорщиков к Путину в Москву

    Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера к Путину в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф приедут в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Я исхожу из того, что действительно объявлено. Что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина», – отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    По словам министра, глава российского государства регулярно получает отчеты от делегации помощника президента Владимира Мединского, передает ТАСС. Дальнейшая линия Москвы будет определяться на основании того, что Путин услышит от американских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о скором проведении переговоров со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер назвал непростым второй день прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Спецпредставитель США заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Москву.

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    11 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин назвал продуктивным заседание совета ОДКБ в узком составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

    Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили актуальные вызовы во время первой части встречи в Москве, передает РИА «Новости». «Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности», – сказал президент в ходе заседания совета в расширенном составе.

    Российский лидер заявил об общем настрое государств объединения по противодействию угрозам коллективной безопасности. Тесные и оперативные контакты по линии силовых ведомств стран-участниц способствуют борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    Особое внимание участники объединения уделяют совершенствованию оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств. Путин добавил, что страны ОДКБ высоко оценили председательство России в организации в текущем году. В следующем, юбилейном году председательство перейдет к Таджикистану, которому Москва окажет необходимое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Во вторник российский лидер на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал вопросы безопасности главными темами предстоящей сессии.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в мероприятии.

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    11 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Кушнер выразил надежду закрепить итоги переговоров в ОАЭ на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве поможет развить успех, достигнутый на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Кушнер сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна закрепить успехи, достигнутые на трехсторонних консультациях в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам, поскольку мы видим определенные возможности для продвижения вперед», – заявил Джаред Кушнер.

    Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины проходили в ОАЭ 10 и 11 ноября. По информации источника агентства в переговорной группе, главной темой встреч стало обсуждение базовых элементов новой архитектуры континентальной безопасности. При этом вопросы урегулирования украинского кризиса рассматривались лишь как часть более широкой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о постоянном информировании Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник Кушнер назвал первые итоги прошедших переговоров по Украине конструктивными.

    Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил искренность и эффективность специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков анонсировал встречи Путина с Жапаровым и генсеком ОДКБ

    Песков: Путин в среду проведет встречи с Жапаровым и генсеком ОДКБ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым и генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Также Путин проведет беседу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

    В среду в Москве состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам Пескова, после встречи с Масадыковым пройдет заседание Совета в узком и расширенном составах, а также будут подписаны итоговые документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина с одним из лидеров стран организации.

    В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

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    11 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Киргизии

    Путин провел переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Москве провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие прошло под председательством российского лидера.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. Тогда Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества стран и выразил благодарность за поддержку русского языка в республике. Жапаров в свою очередь подчеркнул, что отношения двух государств имеют прочную основу и носят стратегический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал Садыру Жапарову добрые пожелания от российского лидера.

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    11 ноября 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Путину постоянно докладывают о переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация в Абу-Даби постоянно информирует президента Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией, что происходит в Абу-Даби», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он констатировал, что встреча делегаций продолжается.

    «Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом», – добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков сообщил о зависимости формата докладов российской делегации Владимиру Путину от хода переговоров в Абу-Даби.

    Песков отказался рассказывать подробности проходящих встреч.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства заявил об исключительно трехстороннем формате переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран

    Путин на встрече с Жапаровым в Москве отметил рост товарооборота на 25%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым предложил уделить внимание текущим вопросам и инвестиционным отношениям.

    Путин и глава Киргизии обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран, передает РИА «Новости». «Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана», – констатировал российский лидер.

    По словам президента, товарооборот между государствами продолжает расти и в прошлом году увеличился более чем на 25%. Он также поблагодарил Жапарова за участие в мероприятии по линии ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Садыром Жапаровым.

    Глава Киргизии поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества двух стран.

    Главы государств уделили внимание развитию совместных торгово-экономических проектов в ходе телефонного разговора.

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    11 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин заявил об активизации партнерства стран ОДКБ в сфере биобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партнерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере поддержания биологической безопасности заметно активизировалось, отметил президент России Владимир Путин.

    «Заметно активизировалось партнерство государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности и противодействия распространению опасных инфекций. На эту тему выступит Анна Юрьевна Попова, председатель координационного совета ОДКБ по биобезопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в среду в Кремле под председательством российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Позднее глава государства назвал продуктивным прошедший обмен мнениями лидеров стран объединения.

    Во вторник Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил о посвящении предстоящего заседания вопросам безопасности.

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    11 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин отметил интерес стран ОДКБ к совместному реагированию на риски эпидемий

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности поручил подготовить проект совместного реагирования стран ОДКБ на риски эпидемий.

    Глава российского государства указал на общую заинтересованность стран Организации Договора о коллективной безопасности в быстром совместном реагировании на биологические угрозы, передает РИА «Новости».

    «Мы все заинтересованы в том, чтобы быстро реагировать на угрозы подобного рода», – сказал Путин в ходе обсуждения вопросов эпидемиологической безопасности в Кремле.

    Президент попросил подготовить соответствующий проект для решения проблемы рисков возникновения эпидемий на пространстве объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин отметил активизацию партнерства государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности.

    Члены Совета коллективной безопасности организации приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию многополярного мироустройства.

    Участники саммита в Москве решили лишить Армению права голоса.

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