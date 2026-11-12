МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

Tекст: Дмитрий Зубарев

Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.