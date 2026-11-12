Волонтеры восстановили более 230 домов в приграничье Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Волонтеры восстановили 231 дом в приграничных районах Курской области в рамках программы «Мы вместе с Курской областью», пишет ТАСС.

«За весь период реализации программы совместно с партией «Единая Россия» было проведено 77 гуманитарных миссий, в которых приняли участие 1 326 волонтеров. Восстановлено 231 домовладение», – заявил координатор гуманитарных миссий ассоциации «Добро.рф» Илья Роот.

Программа была запущена Росмолодежью и «Добро.рф» в августе 2025 года. За время ее работы добровольцы также благоустроили 127 дворов, разобрали завалы по 93 адресам и вывезли свыше 2,6 тыс. тонн отходов. Жителям региона собрали более 41,5 тыс. продуктовых наборов и оказали юридическую помощь по 631 адресу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Курской области волонтерский лагерь «Единой России» «Курский рубеж» подвел итоги первого года помощи местным жителям и восстановления инфраструктуры после атак.

Также Курская область получила дополнительный 1 млрд рублей для помощи жителям, потерявшим дома.

Кроме того, первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал дополнительные меры поддержки жителей Курской области, пострадавшей от вторжения ВСУ.