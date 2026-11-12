Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Баффало» в матче НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В составе победителей отличились Скотт Сабурин, Джон Карлсон, Янни Гурд, Брэндон Хагель (дважды) и Никита Кучеров, оформивший хет-трик во втором периоде. Россиянин признан первой звездой встречи, передает ТАСС.

Для Кучерова этот хет-трик стал восьмым в регулярных чемпионатах, по этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим Мартеном Сан-Луи. Больше хет-триков в истории клуба только у канадца Стивена Стэмкоса (13). Кучеров также преодолел отметку в 200 голов в гостевых матчах.

«Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, «Баффало» находится на шестой строчке. В следующих матчах «Тампа» сыграет с «Коламбусом», а «Баффало» встретится с «Чикаго».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Тампа» с Кучеровым уступила «Виннипегу» в матче НХЛ.

В воскресенье победную шайбу Кучеров забросил в овертайме матча «Тампы» с «Миннесотой».