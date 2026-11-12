Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

С начала 2026 года россияне сократили потребление алкоголя на 0,64 литра в спиртовом эквиваленте, а с начала 2025 года – на 0,97 литра, передает РИА «Новости».

В результате по итогам октября за последние 12 месяцев россияне выпивали в среднем 7,42 литра на человека. В 1996 году этот показатель составлял 7,3 литра.

При этом данные до 2008 года учитывают только официальные продажи спиртного, тогда как в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце потребление алкоголя в России снизилось до самого низкого с 1996 года уровня.

В сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти на 10% за год.

Летом объем выпуска спиртных напитков в России уменьшился до 519,3 млн декалитров на фоне спада производства вина.