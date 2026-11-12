Андреева обыграла Соболенко и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

Россиянка Андреева победила вторую ракетку мира Соболенко в Индиан-Уэллсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, пишет ТАСС. Благодаря этому результату россиянка гарантировала себе одно из двух первых мест в группе и выход в полуфинал соревнований. Соперница спортсменки по следующей стадии определится позднее.

В другом матче группы украинка Элина Свитолина победила Каролину Мухову из Чехии. В стартовой игре турнира Андреева также оказалась сильнее Свитолиной. Ранее в плей-офф пробилась чешская теннисистка Линда Носкова.

В заключительном туре россиянка встретится с Муховой, а Соболенко сыграет против Свитолиной. Андреева занимает третье место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на соревнованиях организации в одиночном разряде. Соболенко является второй ракеткой мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Андреева одержала победу над Свитолиной в стартовом матче турнира.

Ранее отказ от традиционного общего фото участниц связали с нежеланием украинской спортсменки сниматься вместе с россиянками и белорусками.

До этого Андреева потерпела поражение в финальном матче соревнований в Пекине.