Раскрыта новая схема кражи денег через сообщения о взломе «Госуслуг»

МВД: Мошенники стали пугать россиян взломом «Госуслуг»

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты отправляют потенциальной жертве сообщение в мессенджере от лица работника УФНС со ссылкой, по которой якобы можно проверить налоговые начисления, передает ТАСС со ссылкой на материалы министерства.

Человек, переходя по ссылке, получает уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Также там указывается номер телефона, по которому якобы могут помочь в решении проблемы.

Таким образом мошенники создают атмосферу тревоги, вынуждают жертву звонить им, а затем убеждают ее следовать их указаниям. Попавший на уловку человек в итоге лишается накоплений и даже может под влиянием злоумышленников оформить кредит и передать им полученные средства.

В МВД советуют никогда не переходить по ссылкам из сообщений. Правоохранители и представители государственных органов никогда не пишут в мессенджерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Совфеде сообщили о рассылке мошенниками сообщений о платной подписке для доступа к профилю на «Госуслугах».

В октябре в МВД предупредили о краже аккаунтов на портале через фишинговые ссылки от имени ФНС.

В сентябре злоумышленники запустили фейковый портал «Департамента цифровой защиты» для вовлечения жертв в многоэтапную схему обмана.