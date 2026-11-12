В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

«Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.