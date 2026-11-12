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    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня

    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

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    9 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    От отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека

    В Батайске четыре человека погибли от отравления угарным газом

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в частном доме в Батайске.

    В частном доме в Батайске 9 ноября были найдены тела четырех жильцов с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

    Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства.

    Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в селе Родыки Ставропольского края две школьницы погибли от отравления угарным газом.

    Летом спасатели нашли тела двоих детей при тушении пожара в частном доме в Батайске.

    В феврале в гаражном боксе в Бабаево Вологодской области обнаружили тела пятерых человек с признаками отравления угарным газом.

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    9 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из&#8209;за ожогов ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.

    «По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

    Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

    В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    10 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    В Подмосковье 14 участников ОПС осудили за производство наркотиков

    В Подмосковье 14 участников ОПС получили до 18 лет за производство наркотиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский областной суд приговорил 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС) к срокам от 11 до 18 лет колонии строгого режима за производство и сбыт наркотиков.

    Они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на их сбыт через интернет, контрабанде и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

    В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигуранты из Саратовской, Рязанской, Московской областей и Хабаровского края с 2022 по 2024 год продавали наркотики в интернете, которые производили по месту своего жительства.

    Также они перевозили наркотические средства самолетами из Московского региона на Дальний Восток и в Узбекистан. В результате пресечения их деятельности изъято более 160 кг наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский облсуд приговорил к срокам от 10 до 17 лет лишения свободы четырех участников банды за вымогательство денег у владельцев аптек.

    Летом суд в Москве вынес приговор 12 участникам ОПС за легализацию более 100 тыс. иностранных граждан в России.

    В январе в Подмосковье осудили 16 участников другого преступного сообщества за производство и сбыт более тонны синтетических наркотиков.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    10 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

    СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоярском районе Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы учителем к школьнику, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

    Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

    В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

    В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    9 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    Генпрокуратура: На спецоперации погибли четверо сотрудников ведомства

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил, что 79 сотрудников ведомства ушли добровольцами на специальную военную операцию, четверо из них погибли.

    Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генпрокурора Олег Логунов рассказал об участии сотрудников ведомства в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «У нас существует полный учет работников прокуратуры, с которыми действие трудового договора или контракта приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт или пошел добровольцем на СВО», – сказал Логунов.

    По его словам, на сегодня приостановлено 79 таких договоров. Четверо сотрудников погибли, еще 11 человек награждены государственными наградами, из них трое – посмертно.

    Логунов уточнил, что 51 работник прокуратуры продолжает участвовать в спецоперации. Еще 22 сотрудника вернулись в органы прокуратуры и трудятся до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о гибели 31 сотрудника ведомства в зоне проведения спецоперации.

    В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об установлении местонахождения более 2 тыс. пропавших российских военнослужащих.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

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    11 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область.

    Военнослужащий 253-го отдельного батальона «Арей» Владимир Бережной приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры. Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка Артур Максименко получил 14 лет колонии. Оба признаны виновными в совершении террористического акта.

    По данным следствия, Бережной незаконно пересек границу в ноябре 2024 года и около месяца удерживал позицию около села Плехово. Максименко в мае 2025 года вместе с сослуживцами блокировал село Веселое. Оба были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о приговоре к 15 годам лишения свободы двум военнослужащим 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за террористический акт во время нападения на Курскую область.

    В августе российский суд признал виновным в террористическом акте на территории приграничного региона военнослужащего украинской армии Руслана Харука.

    Российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим за терроризм при вторжении на территорию Суджанского района Курской области.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    9 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Генпрокуратура оценила укомплектованность ведомства кадрами

    Генпрокуратура: Укомплектованность органов прокуратуры в России превысила 95%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов заявил, что укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%.

    Укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%, сообщил Логунов на совместном заседании комитетов Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    «Укомплектованность органов прокуратуры в целом составляет чуть более 95% – 95,1%. Если говорить о новых территориях… У нас укомплектованность на новых территориях составляет 76,5%, то есть почти на 20% ниже, чем в целом укомплектованность прокурорскими работниками по России», – сказал он.

    Логунов отметил, что в ДНР этот показатель достигает 80%. При этом самая низкая укомплектованность среди новых регионов зафиксирована в Херсонской области и составляет 72%. Логунов занимает должность начальника главного управления кадров Генпрокуратуры с ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил о гибели четверых сотрудников ведомства на специальной военной операции.

    В пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила о предотвращении вывода 4,3 млрд рублей из страны.

    В прошлом году заместитель директора ФСИН Александр Розин рассказал о нехватке почти 30% сотрудников в службе исполнения наказаний.

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    11 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    МВД: Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании школьницы, которая подожгла заправочную колонку на АЗС в Ленинском городском округе по указке неизвестных.

    Инцидент произошел в поселке Мисайлово, сообщается в канале подмосковного главка МВД в Max. «В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайская в пгт Мисайлово, девочка облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку», – сообщила Петрова.

    Работники автозаправочной станции самостоятельно локализовали возгорание, пресекли действия подростка и передали ее сотрудникам полиции. В ходе допроса задержанная москвичка призналась, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые связывались с ней по мобильному телефону.

    В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о террористическом акте. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Уфе отправил под стражу подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.

    В прошлом месяце подмосковные полицейские задержали девушку за поджог вышки сотовой связи по указанию мошенников.

    Правоохранительные органы задержали юношу после устроенного им пожара на автозаправочной станции в Балашихе.

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