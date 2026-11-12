Суд оштрафовал жителя Подмосковья за поиск экстремистских материалов

В Подмосковье впервые оштрафовали мужчину за поиск экстремистских материалов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина привлечен к ответственности по статье об умышленном поиске заведомо экстремистских материалов, передает РИА «Новости».

Материалы дела были переданы на рассмотрение мировому судье Дмитровского судебного района. В документах указано, что в отношении фигуранта вынесено постановление о назначении административного наказания.

Это первый известный случай применения данной статьи в Московской области. Статья была включена в Кодекс об административных правонарушениях в сентябре 2025 года и предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд впервые в России оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов.

Напомним, законопроект предусматривал наказание лишь для осознанно ищущих включенную в профильный реестр информацию.

Депутаты поддержали введение административного штрафа за умышленный поиск запрещенных материалов с использованием VPN.