Американский лайнер начали затапливать для создания крупнейшего в мире рифа

AP: Американский лайнер SS United States начали затапливать для создания рифа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Процесс затопления огромного судна занял весь день, пишет Associated Press.

Проект нацелен на привлечение дайверов и любителей рыбалки, а также станет домом для тунца, марлина и рыбы-меча.

Размер лайнера составляет примерно 302 метра, что длиннее «Титаника».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американское пассажирское судно SS United States запланировали затопить у побережья штата Флорида для создания крупнейшего в мире искусственного рифа.

В прошлом году у берегов Бейлис-Харбор нашли затонувшую во время шторма в 1886 году трехмачтовую шхуну F. J. King.