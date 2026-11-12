Новый штамм коронавируса PJ.2.1 обрел способность быстро проникать в клетки

Инфекционист Ермолаева: Штамм PJ.2.1 стал быстрее проникать в клетки человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Научные исследования его предшественников и предварительные описания самого штамма указывают на то, что он может распространяться быстрее по сравнению с предыдущими штаммами, так как PJ.2.1 значительно усилил способность проникать в клетки человека и быстро накапливает новые мутации», – пояснила Ермолаева ТАСС.

Специалист отметила отсутствие подтвержденных данных о том, как новый вариант изменит структуру заболеваемости в России. По ее словам, официально случаи заражения PJ.2.1 в стране не зарегистрированы, однако существует вероятность его скрытой циркуляции из-за низкого объема тестирования и секвенирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила об аналогии мер профилактики заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 с правилами защиты от гриппа.

В воскресенье во Всемирной организации здравоохранения сообщили о сходстве симптомов этого варианта с простудой.

В субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма.