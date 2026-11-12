Le Parisien: Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

Tекст: Дмитрий Зубарев

В среду во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Один из солдат пошатнулся, опустил саблю и упал в обморок. Президент Франции и еще несколько человек бросились к нему на помощь.

Через несколько мгновений сознание потерял второй гвардеец. Сотрудники резиденции эвакуировали обоих военнослужащих, информация об их состоянии здоровья отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации на фоне волны погромов.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков.