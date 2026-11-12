Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту

Минобороны: Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахтную установку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ракета была установлена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата за несколько часов, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения включает не только обновление комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит обеспечить лучшие условия для подготовки, боевого дежурства и отдыха личного состава.

Запланированные на 2026 год мероприятия по перевооружению повысят долю современных ракетных комплексов. Возрастут боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило о старте комплексной проверки Владимирского ракетного объединения с применением комплексов «Ярс».

Президент России Владимир Путин оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения.

Также военное ведомство провело загрузку межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки в различных регионах страны.