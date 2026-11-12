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    Москва начала переустройство европейской безопасности
    Умер посол России в США Дарчиев
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    12 ноября 2026, 05:43 • Новости дня

    Госавтоинспекция назвала предварительную причину смертельного ДТП в Марий Эл

    Tекст: Катерина Туманова

    Столкновение отечественного автомобиля и иномарки на автодороге «Вятка» в Марий Эл, при котором погибли люди, произошло из-за выезда 18-летнего водителя на встречную полосу.

    Столкновение Lada Priora и иномарки на автодороге «Вятка» произошло вечером в четверг из-за выезда 18-летнего водителя отечественного автомобиля на полосу встречного движения, сообщает предварительную причину в Max-канале  Госавтоинспекция Марий Эл.

    «В настоящее время устанавливаются личности погибших в аварии. На месте происшествия работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госавтоинспекция Марий Эл сообщила о гибели семи человек при столкновении двух легковых автомобилей в Звениговском районе.

    Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги. Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Коми.

    11 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США

    The Telegraph: Украина отклонила предложение США изменить границы ДНР и ЛНР

    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе ради возобновления переговорного процесса.

    Инициатива США предполагала территориальный компромисс, пишет The Telegraph.

    Согласно предложенному варианту, Россия получила бы полный контроль над линией фронта, а украинской стороне не пришлось бы сдавать удерживаемые в Донбассе города.

    «Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», – заявил близкий к консультациям источник издания.

    Усилия Вашингтона по прекращению боевых действий зашли в тупик именно из-за донбасских территорий, часть которых остается под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вашингтон назвал отказ от территорий обязательным условием предоставления гарантий безопасности Украине. В том же месяце Киеву на переговорах в Абу-Даби собирались предложить вывод войск из Донбасса в обмен на 800 млрд долларов. В прошлом году американские чиновники возмутились нежеланием украинской стороны принимать предложения об уступках.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    11 ноября 2026, 11:38 • Новости дня
    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына

    AP: Ким Чен Ын передаст власть дочери по наследству

    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Агентство Associated Press опросило почти десяток перебежчиков из КНДР, и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.

    По данным агентства Associated Press, о будущей роли девочки, которой приписывают имя Ким Чжу Э и возраст около тринадцати лет, судят по ее десяткам появлений с отцом на запусках ракет, военных парадах и других крупных мероприятиях, где ее называют «самым любимым» и «уважаемым» ребенком. Восьмеро из одиннадцати опрошенных перебежчиков из КНДР согласились с оценкой южнокорейской разведки, считающей ее вероятной наследницей, тогда как остальные сомневаются в возможности прихода женщины к власти в патриархальном северокорейском обществе.

    Бывший дипломат посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо отметил, что высокопоставленные чиновники относятся к Ким Чжу Э по протоколу, предназначенному для преемника, а не просто для дочери лидера. Другие перебежчики рассказали, что их знакомые в Северной Корее и жители приграничных с Китаем районов также считают ее следующей правительницей, хотя обыватели почти ничего не знают о частной жизни семьи Ким и боятся проявлять интерес к этой теме.

    Скептики внутри страны, по словам перебежчиков, ссылаются на крайне низкое представительство женщин в высшем руководстве, где из семнадцати директоров отделов Трудовой партии только одна женщина – сестра лидера Ким Ё Чжон. При этом глава сеульской радиостанции Free North Korea Radio Ли Си Ён передала, что часть ее собеседников в КНДР недовольны перспективой женщины у власти, тогда как другие уверены, что для культа личности «как богов, царящих над людьми» пол наследника второстепенен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости из-за его реакции на подрыв мины на границе с Южной Кореей. В августе Северная Корея вопреки международным санкциям показала бурное развитие столицы с новыми высотками и зонами отдыха. В феврале глава КНДР Ким Чен Ын якобы доверил управление ядерными силами страны своей несовершеннолетней дочери Ким Чжу Э.

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    11 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Помощник президента и глава российской делегации в ОАЭ Владимир Мединский заявил на переговорах в Абу-Даби, что каждая пядь российской земли будет так или иначе возвращена.

    «Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Руководитель переговорной группы заявил об отсутствии встреч с представителями европейских стран.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах

    Ученые обнаружили новую проблему в ошибках квантовых компьютеров

    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Физики столкнулись с непредвиденными трудностями в коррекции ошибок квантовых компьютеров, которые могут поставить под угрозу их практическое применение, сообщили СМИ.

    Квантовые компьютеры допускают ошибки из-за чувствительности кубитов к окружающей среде. Традиционно считалось, что эти ошибки не имеют «памяти» и не связаны между собой во времени. Однако недавние исследования показали, что эта гипотеза, известная как марковское предположение, неверна, пишет New Scientist.

    Эффекты памяти приводят к тому, что повторение одной и той же операции может давать разные результаты в зависимости от того, что «помнит» окружение кубита. Недавно немецкие исследователи выявили долгоживущие дефекты в окружении сверхпроводящих кубитов, которые могут выступать в качестве такой памяти.

    Окружение кубита, обладающее памятью, само может стать квантовой системой и оказывать воздействие на кубит. Этот вид ошибок не учитывается современными методами коррекции, отмечают ученые. Отсутствуют гарантии, что ситуация не ухудшится с увеличением количества кубитов.

    «Есть вероятность, что коррекция ошибок не сработает из-за неучтенного коррелированного шума [эффектов памяти]», – заявил Каван Моди из Сингапурского университета технологии и дизайна. Некоторые специалисты предупреждают, что стандартные методы коррекции могут оказаться эффективными лишь для вычислений ограниченной сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти главными ошибками создателей первых полупроводниковых компьютеров.

    В мае криптовалютная индустрия активно готовилась к появлению мощных квантовых компьютеров, способных обойти системы безопасности биткоина.

    В прошлом году физик Дмитрий Побединский отмечал способность квантовых компьютеров обгонять классические в миллиарды раз.

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    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    11 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    Фицо остался в шоке от беседы с премьер-министром Украины Корецким

    Фицо рассказал о шоке от беседы с премьером Украины Корецким

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его шокировал недавний частный разговор о конфликте с премьером Украины Сергеем Корецким.

    Премьер-министр Словакии признался, что недавняя частная беседа с украинским коллегой Сергеем Корецким касалась боевых действий и дальнейшего развития событий, передает «Газета.Ru».

    «Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем», – заявил Фицо на пресс-конференции в Братиславе.

    Видеозапись выступления опубликована на странице словацкого политика в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Премьер Словакии подчеркнул невозможность вдаваться в подробности разговора из уважения к собеседнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    В субботу Фицо заявил о неспособности нового европейского кредита помочь урегулированию украинского конфликта.

    В мае премьер Словакии отметил наличие различий во взглядах с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    11 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации

    Песков: Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса

    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение лишить Армению права голоса.

    Песков пояснил, что решение лишить Армению права голоса в ОДКБ было основано на том, что она не выполняла свои обязательства в организации, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что решением участников саммита республика лишилась права назначать своих представителей на ответственные должности в объединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах объединения обсудить лишение республики права голоса из-за задолженности по взносам.

    В прошлом месяце генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил исключение Еревана из организации.

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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