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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    10 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

    Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство спорта подготовило альтернативный план действий в случае невозможности отправить отечественную молодежную сборную по хоккею на турнир в Северную Америку, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

    По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

    «У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

    Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

    Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    9 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

    Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии

    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
    @ Sven Hoppe/DPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.

    Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.

    В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    10 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за свои высказывания в адрес российских хоккеисток. При этом он подчеркнул, что назвал «мужеподобными» только российских спортсменок, а не чешских.

    Мацинка признал свои слова «очень неуместными», пишет iDNES.

    Он поблагодарил коллег за то, что они «тактично обошли» этот вопрос на заседании правительства. «Как будто они хоть немного представляли, как сильно моя жена кричала на меня из-за этого дома», – сказал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что его высказывание касалось только российских спортсменок, а не чешских, однако добавил, что «это не имеет значения».

    Мацинка также связался по телефону с генеральным менеджером женской сборной Чехии по хоккею, чтобы передать свои извинения чешским хоккеисткам. Он застал команду перед тренировкой накануне матча против Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник чешские хоккеисты раскритиковали Мацинку после его оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    На прошлой неделе федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против российской сборной после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским спортсменкам.

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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    11 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    @ Schreyer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Российская команда занимает третье место в медальном зачете. В заключительном для россиян виде программы чемпионы Игр в личном многоборье Даниил Смирнов и Полина Дмитриева не сумели пройти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России была представлена 13 спортсменами и выступила с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье.

    В воскресенье Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    9 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя

    Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.

    Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».

    Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.

    Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.

    В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    9 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы городов Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Антисемитизм вновь распространяется в Германии и открыто проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», – заявил Мерц.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ вместе с властями федеральных земель укрепляет защиту еврейской общины. По его словам, усиление безопасности инфраструктуры, включая полицейские дежурства у синагог, стало вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что охрана еврейских учреждений и бронированные стекла на них служат напоминанием о невозможности нормальной и открытой еврейской жизни в Германии. Он также пообещал продолжить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мерц выразил возмущение призывом израильского министра к массовым убийствам в секторе Газа.

    В прошлом году он заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    В июне 2025 года Мерц признал усиление «импортированного» антисемитизма из-за притока мигрантов.

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