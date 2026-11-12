В МГУ связали угрозу эпидемий коронавируса с вырубкой лесов

Эксперт МГУ связал риск новых эпидемий коронавируса с вырубкой лесов

Tекст: Катерина Туманова

«Необходимо отметить, что коронавирусы родственны вирусам летучих мышей, а вырубка лесов и сокращение мест обитания животных повышают риск переноса вирусов к человеку. То есть это еще одно подтверждение, что сохранение природы не лозунг, а конкретный вклад в снижение рисков наступления будущих эпидемий», – заявил Слипенчук ТАСС.

Специалист добавил, что при высокой скорости распространения нового штамма коронавируса риск госпитализации заболевших пока остается ниже, чем у предыдущих вариантов инфекции. У нового варианта нет специфических симптомов, и по самочувствию его практически невозможно отличить от обычного гриппа или ОРВИ.

Пациенты жалуются на насморк, боль в горле, кашель, слабость и повышение температуры. Эксперт посоветовал при появлении этих признаков сдавать ПЦР-тест, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, чтобы врачи могли своевременно назначить правильное лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперт Компанец приравняла меры профилактики заражения новым штаммом коронавируса к правилам защиты от ОРВИ.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов новой инфекции с обычной простудой. Вирусолог Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками актуального варианта вируса.