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    Москва начала переустройство европейской безопасности
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    12 ноября 2026, 05:18 • Новости дня

    В МГУ связали угрозу эпидемий коронавируса с вырубкой лесов

    Эксперт МГУ связал риск новых эпидемий коронавируса с вырубкой лесов

    Tекст: Катерина Туманова

    Вырубка лесов ведет к сокращению мест обитания летучих мышей, что повышает риск передачи коронавирусов человеку, сообщил заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ Михаил Слипенчук.

    «Необходимо отметить, что коронавирусы родственны вирусам летучих мышей, а вырубка лесов и сокращение мест обитания животных повышают риск переноса вирусов к человеку. То есть это еще одно подтверждение, что сохранение природы не лозунг, а конкретный вклад в снижение рисков наступления будущих эпидемий», – заявил Слипенчук ТАСС.

    Специалист добавил, что при высокой скорости распространения нового штамма коронавируса риск госпитализации заболевших пока остается ниже, чем у предыдущих вариантов инфекции. У нового варианта нет специфических симптомов, и по самочувствию его практически невозможно отличить от обычного гриппа или ОРВИ.

    Пациенты жалуются на насморк, боль в горле, кашель, слабость и повышение температуры. Эксперт посоветовал при появлении этих признаков сдавать ПЦР-тест, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, чтобы врачи могли своевременно назначить правильное лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперт Компанец приравняла меры профилактики заражения новым штаммом коронавируса к правилам защиты от ОРВИ.

    Во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов новой инфекции с обычной простудой. Вирусолог Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками актуального варианта вируса.

    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По итогам трехсторонних переговоров Москва и Киев стали ближе к мирному урегулированию конфликта, сообщил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», – заявил помощник главы государства, отвечая на вопрос о приближении стран к заключению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Глава российской делегации выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна

    Минсельхоз: Российские аграрии собрали 140 млн тонн зерна

    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские аграрии собрали порядка 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, сообщили в Минсельхозе.

    «Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 млн тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 млн тонн пшеницы», – говорится в сообщении ведомства в Мах.

    По итогам года в России ожидается около 140 млн тонн зерна в чистом весе, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об увеличении экспорта зерна из России с начала 2026 года на 18% в физическом выражении.

    На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства России отчиталось о сборе отечественными аграриями более 35,4 млн тонн масличных культур с 93% посевных площадей.

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    11 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России

    Минпромторг: В России вступил в силу ГОСТ на блюда русской кухни

    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

    Отечественные рестораторы получили возможность использовать технологические карты из вступившего в силу нового госстандарта на блюда традиционной русской кухни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

    «ГОСТ уже действует», – заявили в ведомстве.

    В первую редакцию стандарта вошли 132 блюда, среди которых борщ, щи, бефстроганов, колобки и компот. Документ также предусматривает использование традиционных русских приправ, таких как хрен и горчица. В дальнейшем список планируется регулярно пересматривать и обновлять.

    ГОСТ предназначен для индустрии питания и содержит подробное описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, а также способы подачи и технологические особенности приготовления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об утверждении единого госстандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о передаче согласованного документа на утверждение в Росстандарт.

    В апреле ведомство анонсировало скорое завершение общественного обсуждения ГОСТа.

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    11 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поезд Деда Мороза временно изменит маршрут и расписание из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания РЖД.

    В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области маршрут и расписание поезда Деда Мороза частично скорректированы, сообщает РЖД в «Макс». Сейчас поезд находится в Республике Коми.

    Мероприятия на станциях Сольвычегодск 16 ноября и Зуевка 19 ноября отменены, а на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов перенесены ориентировочно на январь. Билеты будут действовать в новые даты, при желании их можно сдать.

    «Мы делаем все возможное, чтобы мероприятия Поезда Деда Мороза продолжились по ранее объявленному графику с 20 ноября», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста.

    Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации.

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    11 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области

    Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области

    Tекст: Ольга Иванова

    На местах падения обломков беспилотников в Омской области начали работу оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.

    Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.

    В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.

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