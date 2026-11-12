Следствие заподозрило экс-главу Минкомсвязи Никифорова в бегстве в ОАЭ

Tекст: Катерина Туманова

«11 сентября 2026 года обвиняемый Никифоров Н. А. объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. При этом адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову Н. А. не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал», – приводит ТАСС выдержку из документов.

По версии следствия, экс-чиновник скрылся от правоохранителей за пределами России. Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи МВД соединили в одном производстве более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико». В октябре защита Никифорова обжаловала его заочный арест. В сентябре суд заочно арестовал бывшего министра.