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    12 ноября 2026, 04:20 • Новости дня

    Онищенко рассказал о тяжелом влиянии ожирения на мозг

    Онищенко указал на проблемы с сосудами мозга при ожирении

    Tекст: Катерина Туманова

    При избыточном весе одной из существенных проблем становится кровоснабжение головного мозга, так как лишний вес провоцирует диабет, вызывающий дефицит кровоснабжения, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Как правило, когда мы говорим об ожирении, об избыточном весе, это уже болезнь. Прежде всего она влияет на эндокринную систему. То есть развивается диабет. Диабет – это системное заболевание, которое, как правило, разрушает сосуды. Это ухудшение кровоснабжения мозга», – сказал он ТАСС.

    Онищенко сообщал, что Россия входит в десятку стран по приросту ожирения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни людей.

    Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией. Врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение».

    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

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    9 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Голикова объявила о доминировании отечественных радиофармпрепаратов

    Голикова заявила о регистрации 60 отечественных радиофармпрепаратов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 64 радиофармпрепарата, из которых 60 произведены отечественными компаниями.

    «В России зарегистрировано 64 таких радиофармлекарственных препаратов, 60 из них российского производства, но до конца 2030 года мы ставим перед собой и перед производителями и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Соответствующее заявление вице-премьер сделала в ходе выступления на IV Международном форуме природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac.

    В прошлый понедельник вице-премьер рассказала о регистрации в России 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    Голикова заявила о необходимости достижения уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
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    9 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

    Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах поступят на российский рынок до конца текущего года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    «До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

    Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.

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    9 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и уже применяется в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер сообщила о начале применения вакцины на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.

    «Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала появление в России вакцин от аллергии на амброзию, лихорадки денге, менингококковой инфекции и персонализированной онковакцины от глиобластомы.

    Скворцова сообщила о скором выходе препарата от аллергии на пыльцу березы в гражданский оборот.

    Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».

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    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

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    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    9 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова: В каждом регионе к концу 2026 года появится центр медицины долголетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу 2026 года в каждом регионе страны должен быть создан головной центр по медицине здорового долголетия.

    К концу 2026 года в каждом российском регионе должны появиться головные центры по медицине здорового долголетия. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    Ранее она дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», которое направлено на содействие в формировании и продвижении такой медицины среди россиян.

    Отмечается, что Голикова стала куратором и руководителем движения, аппарат правительства России – координатором, а фонд «Росконгресс» – оператором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В тот же день она заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

    Голикова назвала масштабное увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, главной целью правительства.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

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    9 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    После гибели школьницы от менингококка в Татарстане привили более 300 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Татарстане 310 человек сделали прививки после смерти 12-летней школьницы от менингококковой инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

    «Вакцинировано 310 человек, в том числе 225 детей. (Новых) случаев нет», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил об отправке на карантин детей и вожатых из лагеря под Бугульмой после смерти отдыхавшей там девочки от менингококка.

    Заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров сообщил об обследовании контактировавших с 12-летней девочкой людей.

    Врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения менингококка.

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    11 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Мурашко сообщил об успехах в борьбе с туберкулезом в России

    Мурашко: Десять регионов России приблизились к победе над туберкулезом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять субъектов страны близки к полному искоренению туберкулеза благодаря активным профилактическим мерам.

    Глава ведомства выступил в среду с обращением к участникам III Международного конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения», который посвящен 100-летию академика А. Г. Хоменко. В ряде субъектов страны отмечается снижение числа случаев заболевания до нуля или до очень низких значений, передает РИА «Новости».

    «Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а десять субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулеза», – сказал Мурашко.

    Министр пояснил, что элиминация заболеваемости представляет собой снижение числа случаев конкретной болезни на определенной территории до контролируемых значений в результате реализации активных профилактических и противоэпидемических мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об увеличении количества медицинских сестер в России.

    В том же месяце глава Минздрава сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта.

    В апреле Мурашко отметил достижение минимальных значений уровня заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдений.

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    11 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Борющийся с раком Байден рассказал о своем самочувствии

    Экс-президент США Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с раком

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Джо Байден на фоне борьбы с раком заявил, что чувствует себя хорошо и полностью сохраняет свои умственные и физические способности.

    «Я чувствую себя хорошо», – сказал он в интервью изданию People. По словам экс-президента, последние обследования показали, что рак не распространился по организму.

    «Это не означает, что он не распространится в будущем, но пока этого не произошло. И я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джо Байден заявил о воодушевлении врачей реакцией его организма на лечение от рака простаты.

    В тот же день он заявил о выявлении у него онкологического заболевания в процессе написания автобиографической книги.

    В августе бывший американский лидер впервые вышел на публику после сообщений его сына Хантера о резком ухудшении здоровья из-за онкологии.

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    11 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    СК завел дело после смерти жительницы Рязани на липосакции без лицензии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в Рязани после смерти местной жительницы во время процедуры липосакции, которую проводила женщина без медицинского образования.

    В Рязани завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности, сообщило следственное управление СК по Рязанской области в Max.

    «По данным следствия, в дневное время 10 ноября 2026 года в арендованном помещении одного из офисных центров города Рязани подозреваемая, не имеющая высшего медицинского образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии, проводила процедуру липосакции 41-летней местной жительнице, в процессе которой она скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время решается вопрос об избрании 28-летней подозреваемой меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти трехлетней девочки после плановой операции в Череповце.

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти пациенту от укола.

    В апреле проводившая пластическую операцию в московском салоне красоты без лицензии женщина раскаялась в содеянном после гибели клиентки прямо на операционном столе.

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