Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

«На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.