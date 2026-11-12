Психолог Грачева назвала эффективный способ борьбы с прокрастинацией

Психолог Грачева посоветовала начинать день с самых трудных задач

Tекст: Катерина Туманова

Прокрастинация представляет собой форму саботажа, при которой человек сопротивляется собственному успеху и выходу из зоны комфорта.

«Прокрастинация – постоянное откладывание важных дел. Мы готовы заниматься чем угодно: часто она сопровождается уборками, какими-то мелочами», – пояснила Грачева радио Sputnik.

По ее словам, люди часто создают видимость бурной деятельности вместо решения главной проблемы.

Для избавления от этого состояния специалист рекомендовала принцип Брайана Трейси «съешьте лягушку», который подразумевает первоочередное выполнение самой сложной и неприятной задачи.

Кроме того, она напомнила о правиле Парето, согласно которому 20% глобальных действий приносят 80% результата.

Грачева подчеркнула важность взрослой позиции и ответственности за результат. Она отметила, что необходимо руководствоваться понятием «надо» и приступать к делам даже при отсутствии желания.

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