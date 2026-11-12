Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на портале «Госуслуги»

Мошенники стали выманивать данные «Госуслуг» ради платной подписки

Tекст: Катерина Туманова

«Приходит сообщение, что вы подписаны на платную подписку и для того, чтобы отключить ее, необходимо перейти по ссылке. Вы начинаете пытаться отключить данную услугу, переходите по ссылке <...> затем на телефон приходит сообщение, что взломали ваши «Госуслуги», необходимо срочно связаться со службой поддержки», – сообщил он ТАСС.

Позвонив по указанному в сообщении номеру, жертва попадает в мошеннический кол-центр, пояснил сенатор.

Он добавил, что злоумышленники используют «проверенные способы», втираясь в доверие и создавая контакт с потенциальной жертвой, чтобы в дальнейшем похитить ее денежные средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шейкин предупредил о предложении мошенников купить украденные QR-коды для ради скидок. Мошенники придумали схему обмана россиян ко Дню борьбы с диабетом. Мошенники начали распространять вирусы через домовые чаты под видом книг.