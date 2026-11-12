На арестованном в Индии танкере с россиянами запасов осталось на две недели

На арестованном в Индии танкере Unity осталось запасов на две недели

Tекст: Катерина Туманова

«Продолжаем находиться на борту и ждать прибытия сменного экипажа. Погода сейчас здесь хорошая, и очень надеемся, что новых циклонов до нашего отъезда не будет. Запасов продовольствия и питьевой воды на борту осталось ориентировочно еще на две недели», – заявил один из моряков ТАСС.

По его словам, после завершения тендерных процедур и необходимых согласований на судно должен прибыть новый экипаж, чтобы заменить остающихся на борту. Однако конкретных сроков репатриации пока никто не называет.

Танкер Unity с российским экипажем был арестован 11 мая. Сейчас он стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Танкер следовал под флагом Камеруна и был арестован индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Разбирательство по делу идет в Высоком суде в штате Одиша.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник один из членов экипажа арестованного Unity сообщил об отсутствии нового экипажа для смены последней группы моряков. В начале месяца вторую группу из семи моряков сняли с танкера для отправки на родину. Первая часть экипажа задержанного судна благополучно прибыла в Россию.