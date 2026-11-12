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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня

    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

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    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

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    11 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    @ Jaque Silva/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг цифровой и ИИ-конкурентоспособности 70 стран мира, в котором США поднялись с четвертой позиции на первую, а Южная Корея заняла десятое место.

    Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг цифровой и искусственного интеллекта (ИИ) конкурентоспособности, который теперь охватывает 70 экономик мира против 69 годом ранее. Первое место впервые заняли Соединенные Штаты, поднявшиеся с четвертой позиции благодаря лидерству в разработке искусственного интеллекта и масштабированию вычислительной инфраструктуры, сообщает IMD.

    Южная Корея поднялась на восемь позиций и вошла в мировую десятку, заняв десятое место. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что страна заняла первое место в мире по доле расходов на научные исследования и разработки в ВВП, третье место по технологической инфраструктуре и восьмое место в индексе адаптации ИИ.

    Второе место в рейтинге и статус лидера Азиатско-Тихоокеанского региона сохранил Сингапур. Канада, возглавлявшая список годом ранее, опустилась на пятую строчку, а Китай вошел в первую семерку, заняв седьмое место. Япония расположилась на 19-й позиции, а Таиланд занял 43-е место среди 70 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Китай договорились создать канал связи для предупреждения об инцидентах с искусственным интеллектом. Во вторник корпорация Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров искусственного интеллекта в США. В начале месяца индекс Nikkei упал из-за опасений инвесторов по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта после промежуточных выборов в США.

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    11 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

    Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анонимный покупатель из восточной части Китая приобрел жилье на онлайн-аукционе всего за 1,7 доллара во время ноябрьского фестиваля скидок, сообщили СМИ.

    Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

    Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

    Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

    Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на сетевых барахолках зафиксировали массовую распродажу домашних библиотек по низким ценам.

    В марте Amazon в Европе повысил цену на виниловые пластинки до 40 евро.

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    11 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Сбербанк начал разработку нейросети для школ

    Греф: Сбербанк и Минпросвещения приступили к созданию нейросети для школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    По его словам, Сбербанк совместно с Министерством просвещения создает первую суверенную нейросеть для образовательных учреждений, пишет ТАСС. «Совместно с Министерством просвещения создаем специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников», – заявил Греф на открытом уроке в Москве.

    Он отметил, что банк также участвует в разработке нового курса по искусственному интеллекту. Задача проекта заключается в помощи детям в освоении современных технологий для получения новых знаний, добавил руководитель Сбербанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство науки и высшего образования России сообщило об изучении вопроса использования нейросетей в вузах.

    В четверг президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлую среду Герман Греф подготовил доклад о внедрении умных систем в работу с обращениями граждан.

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    11 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Газпром установил пятый за месяц рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» зафиксировала пятый с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый исторический максимум был достигнут 10 ноября, говорится в канале компании в «Макс». «Газпром» в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 ноября», – сказано в заявлении энергетического холдинга.

    В текущем году предприятие отчиталось о нескольких аналогичных достижениях: дважды в январе, один раз в июле и четыре раза в ноябре, последний из которых пришелся на 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская энергетическая компания обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям.

    В четверг Газпром установил третий с начала ноября рекорд прокачки топлива по магистрали «Сила Сибири».

    В прошлую среду корпорация также сообщила о превышении показателей суточного экспорта энергоносителей в Китай.

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    11 ноября 2026, 10:34 • Новости дня
    Убытки OpenAI продолжили расти на фоне увеличения выручки до 10 млрд долларов

    WSJ: Убытки OpenAI продолжили расти на фоне увеличения выручки до 10 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В третьем квартале выручка американской компании OpenAI выросла примерно на 50%, однако разработчик продолжает нести значительные операционные убытки, пишет The Wall Street Journal.

    С июля по сентябрь выручка OpenAI увеличилась до 10 млрд долларов по сравнению со вторым кварталом. Компания улучшила скорректированную операционную рентабельность, но до сих пор далека от прибыльности, передает The Wall Street Journal.

    OpenAI поделилась последними финансовыми результатами с инвесторами во вторник. Показатели разработчика свидетельствуют о смешанных результатах в попытке догнать лидера отрасли – компанию Anthropic.

    На следующей неделе создатель искусственного интеллекта Claude планирует провести публичное размещение акций (IPO). В третьем квартале выручка Anthropic составила 17 млрд долларов, а операционный убыток снизился до 567 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская компания OpenAI договорилась о приобретении разработчика инструментов для программирования Pierre Computer.

    В начале месяца рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    В октябре создатель ИИ-моделей Claude Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

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    11 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ

    Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.

    Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.

    Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.

    В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.

    Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

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    11 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Посол США назвал сложными отношения с Китаем после скандала вокруг главы Nvidia

    Посол США Пердью признал осложнение отношений с КНР из-за скандала с Nvidia

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что скандал с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связях с предполагаемой китайской шпионкой, стал серьезным испытанием для двусторонних отношений, сообщает Bloomberg.

    Инцидент с руководителем американского производителя чипов Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой стал испытанием для двусторонних отношений накануне встречи лидеров двух стран, передает Bloomberg.

    «Ситуация с Nvidia – это еще одно напоминание, что мы должны сохранять бдительность», – заявил посол США в КНР Дэвид Пердью.

    Дипломат подчеркнул, что экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, поэтому текущее взаимодействие Вашингтона с Пекином идет неровно. Пердью также выразил недовольство задержками поставок китайских редкоземельных металлов, которые критически важны для производства авиадвигателей и оборудования центров обработки данных.

    Китайские власти отрицают причастность женщины к разведке, однако скандал может усложнить переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. На фоне инцидента в США уже звучат призывы ужесточить контроль за экспортом полупроводников.

    Посол раскритиковал Пекин за использование доминирующего положения в стратегических отраслях и применение указа, запрещающего бизнесу соблюдать иностранные санкции. При этом он добавил, что стороны обсуждают создание антикризисного механизма для контроля над развитием технологий искусственного интеллекта.

    Кроме того, Пердью опроверг информацию о задержке поставок американского оружия Тайваню на 14 млрд долларов. Он также сообщил, что Трамп предложил КНР заменить покупаемую у Ирана нефть американским сырьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах вошли в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

    В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia.

    В тот же день президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора компании Nvidia на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой китайской шпионкой.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    11 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

    China Daily: Китай запустил научный спутник Pathfinder с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно доставила на заданную орбиту новейший аппарат Pathfinder, предназначенный для астрономических наблюдений.

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.

    Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.

    Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    11 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Жители Малайзии приняли след от китайской ракеты за корабль пришельцев

    SCMP: Малайзийцы приняли след от китайской ракеты «Чанчжэн-12» за НЛО

    Tекст: Вера Басилая

    Светящийся след в небе над малайзийским штатом Сабах, который местные жители приняли за инопланетный корабль, оказался результатом запуска китайской ракеты «Чанчжэн-12».

    В небе над малайзийским штатом Сабах на острове Борнео появилось загадочное свечение в форме медузы, которое вызвало панику среди местных жителей из-за слухов о появлении НЛО, пишет SCMP.

    Космическое агентство Малайзии успокоило граждан, пояснив, что светящийся след оставила китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12». Отмечается, что запуск был осуществлен в понедельник утром из южной провинции Хайнань.

    В министерстве науки, технологий и инноваций Малайзии подтвердили получение отчета об обнаружении ракеты. Ранее появление объекта также вызвало у местных жителей опасения по поводу возможного падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской системы SatNet.

    В марте Китай вывел на орбиту группу аппаратов CentiSpace-02 при помощи запущенной в Желтом море ракеты.

    В 2025 году жители индонезийского города Чиребон увидели в небе вызывавший тревогу огненный шар неизвестного происхождения.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украинская Fire Point заявила о способности обходить запрет Starshield

    Fire Point заявила о способности обходить запрет Starshield

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    11 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Психолог предостерегла от общения с ИИ для избавления от чувства одиночества

    Психолог Скрипачева: Общение с ИИ может усугубить чувство одиночества

    Tекст: Денис Тельманов

    Использование искусственного интеллекта в качестве источника эмоциональной поддержки способно усугубить чувство одиночества и сформировать зависимость, заявила кандидат психологических наук Елена Скрипачева.

    Специалист предупредила, что очеловечивание искусственного интеллекта и поиск в нем утешения активируют дофаминовые рецепторы, поскольку алгоритмы запрограммированы на похвалу и отсутствие критики, передает RT.

    «Этот феномен, который сейчас разбирают психологи, связан с тем, что почему-то люди от своего одиночества стали очеловечивать ИИ», – пояснила Скрипачева.

    По словам эксперта, в долгосрочной перспективе такое взаимодействие меняет отношение к живым людям. Человек привыкает к постоянному одобрению со стороны машины и начинает предъявлять завышенные требования к окружающим. В результате теряются навыки поиска компромисса, а нерешенные психологические проблемы уходят глубже.

    Здоровое использование технологий подразумевает отношение к ним исключительно как к инструменту для решения конкретных задач, отметила специалист. Зависимость возникает в тот момент, когда нейросеть вытесняет реальных собеседников и становится единственным источником поддержки.

    Признаками такого состояния являются нежелание общаться с близкими, тревожность без доступа к устройству и обращение к программе по незначительным поводам.

    В группе риска находятся подростки на этапе формирования личности, а также люди, склонные к депрессии и социальной изоляции. Виртуальные связи искажают их представления о реальности и о себе, заключила психолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о способности чрезмерного увлечения искусственным интеллектом стереть человеческую индивидуальность.

    Летом регулярное обращение к новым технологиям в учебе связали с повышением уровня стресса у студентов перед очными проверками знаний.

    Весной семейный психотерапевт рассказал об отказе людей в доверии друг другу из-за частого общения с искусственным интеллектом.

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