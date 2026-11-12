Дроны повредили остекление многоквартирного дома в Тульской области

Дроны повредили остекление жилого дома в тульском поселке Чернь

Tекст: Катерина Туманова

«Еще три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. В поселке Чернь зафиксировано частичное повреждение остекления МКД. Пострадавших нет», – написал он.

Глава региона напомнил гражданам о строгом запрете на проведение фото- и видеосъемки работы подразделений ПВО, а также предупредил о сохраняющейся опасности атаки дронов на территории области.

Вечером среды Миляев сообщил, что в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России был уничтожен один украинский беспилотник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Тульской областью. В октябре губернатор Миляев сообщил о повреждениях жилых домов и инфраструктуры в Новомосковске из-за дрона. В сентябре он заявил об уничтожении 33 дронов в ходе отражения атаки на область.