FN News: В Южной Корее заявили об убытках из-за санкций против России

Tекст: Катерина Туманова

Южная Корея должна поддерживать альянс с США, одновременно защищая свои практические интересы в экономическом сотрудничестве с Россией. Об этом на форуме в Национальном собрании заявил депутат Сон Ен Гиль, отметив значительный ущерб корейских компаний, понесенный из-за антироссийских санкций, пишет FN News.

«Компания Hanwha Ocean должна была построить и поставить шесть ледокольных танкеров-газовозов, но из-за экономических санкций готовые суда ржавеют, стоя на плаву в море», – сказал он.

Депутат подчеркнул важность сотрудничества с Москвой на арктическом судоходном маршруте, так как это напрямую связано с интересами Сеула в энергетическом секторе.

Господин Сон раскритиковал позицию Европы, которая объявила Россию угрозой безопасности, несмотря на зависимость от российских энергоносителей. По его мнению, усилия президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Москвой могут предоставить Сеулу дипломатическую возможность для участия в послевоенном восстановлении двусторонних отношений.

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в своем послании участникам форума отметил готовность Москвы к диалогу со всеми конструктивными партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские судостроители обошли Южную Корею по числу заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа. Россия объявила о намерении создать полностью отечественный танкер для транспортировки топлива.

Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой.

