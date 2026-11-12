МАГАТЭ провело первый курс по ядерному праву на русском языке

МАГАТЭ провело в Душанбе первый курс по ядерному праву на русском языке

Tекст: Катерина Туманова

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый в своей истории курс повышения квалификации по ядерному праву на русском языке, сообщается на сайте МАГАТЭ. Обучение проходило в столице Таджикистана с 5 по 16 октября.

В программе приняли участие 13 юристов и госслужащих из восьми государств. Слушатели углубили знания международных правовых инструментов, касающихся гарантий, гражданской ответственности за ущерб, а также элементов национальной правовой базы в области энергетики.

Мероприятие стало продолжением серии образовательных программ агентства. Ранее аналогичные курсы состоялись на английском языке в Сербии, на испанском – в Мексике и на французском – в Алжире. Двухнедельный курс проходил в Душанбе с 5 по 16 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замдиректора МАГАТЭ Карин Эрвью заявила о высоком уровне безопасности на российских ядерных объектах. В сентябре Демократическая Республика Тимор-Лешти вошла в состав МАГАТЭ. В 2024 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил об увеличении спроса на учителей русского языка в стране.