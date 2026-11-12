Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»

В «Монетную неделю» россияне чаще обменивали монеты в 1 и 10 рублей

Tекст: Катерина Туманова

Опрос крупнейших банков показал рост интереса россиян к обмену монет на банкноты. Акция Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

В Россельхозбанке сообщили, что за первые восемь дней акции жители России сдали почти 3 млн монет на сумму около 13 млн рублей, что на 11,9% больше весенних показателей.

Газпромбанк принял 2,2 млн монет на 9,28 млн рублей, чаще всего клиенты приносили монеты в 10, 2 и 1 рубль. В ПСБ объем сданной мелочи составил 1,5 млн монет на 5 млн рублей, а общий вес достиг 6,8 т.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России началась акция по обмену монет без комиссии. В мае жители страны обменяли накопившуюся мелочь на 252 млн рублей. В 2025 году в ходе аналогичной акции россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.