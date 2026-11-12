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    12 ноября 2026, 00:54 • Новости дня

    В России выявили три самых некурящих региона

    Чечня, Ингушетия и Краснодарский край стали самыми некурящими в РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения назвало Чечню, Краснодарский край и Ингушетию российскими субъектами с наименьшей долей курящего населения по итогам октября.

    В Чечне доля курящих граждан старше 18 лет составила всего 0,25%, в Краснодарском крае – 4,4%, а в Ингушетии – 5,94%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

    В число лидеров по отказу от табака также вошли Татарстан с показателем 7,75%, Дагестан, где курят 8,77% жителей, и Ямало-Ненецкий автономный округ с 9,87%.

    Кроме того, в список регионов с наименьшим распространением курения попали Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область. В этих субъектах показатель составил от 10,17% до 11,38%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции в рейтинге субъектов с наименьшим потреблением алкоголя. Чечня стала российским регионом с самым низким показателем курящих граждан. В 2025 году Минздрав назвал Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию регионами с наименьшей распространенностью курения.

    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

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    10 ноября 2026, 08:29 • Новости дня
    Володин: Число пациентов с поражением органов дыхания в России выросло на 30%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последний год российские врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, среди которых преобладают подростки и молодые люди, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения. Попадание этих веществ в организм способно спровоцировать серьезные онкологические, легочные и сердечно-сосудистые заболевания, указал спикер парламента в Max.

    «Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок – с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», – написал Володин.

    Председатель Госдумы напомнил, что 11 ноября нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, обязывающий производителей и продавцов никотинсодержащей продукции раскрывать данные об ингредиентах. Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются о составе изделий, однако часть сведений маркируется как коммерческая тайна и не публикуется в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении властями 17 субъектов России запрета на розничную продажу вейпов.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о раскрытии производителями данных об опасных ингредиентах табачных изделий.

    Летом в нижнюю палату парламента внесли инициативу об исключении информации о составе никотиновых смесей из коммерческой тайны.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Голикова объявила о доминировании отечественных радиофармпрепаратов

    Голикова заявила о регистрации 60 отечественных радиофармпрепаратов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 64 радиофармпрепарата, из которых 60 произведены отечественными компаниями.

    «В России зарегистрировано 64 таких радиофармлекарственных препаратов, 60 из них российского производства, но до конца 2030 года мы ставим перед собой и перед производителями и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Соответствующее заявление вице-премьер сделала в ходе выступления на IV Международном форуме природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac.

    В прошлый понедельник вице-премьер рассказала о регистрации в России 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    Голикова заявила о необходимости достижения уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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    9 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

    Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах поступят на российский рынок до конца текущего года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    «До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

    Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.

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    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

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    9 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и уже применяется в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер сообщила о начале применения вакцины на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.

    «Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала появление в России вакцин от аллергии на амброзию, лихорадки денге, менингококковой инфекции и персонализированной онковакцины от глиобластомы.

    Скворцова сообщила о скором выходе препарата от аллергии на пыльцу березы в гражданский оборот.

    Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».

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    9 ноября 2026, 02:42 • Новости дня
    Инфекционист назвал способы защититься от лихорадки Зика

    Инфекционист Шахмарданов призвал защищаться от лихорадки Зика

    Tекст: Катерина Туманова

    Туристы, посещающие регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, должны защищать себя от укусов комаров и соблюдать рекомендации по контрацепции, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

    «Вакцины от вируса Зика пока нет. Разработка вакцины остается активной областью исследований. Поэтому главным инструментом защиты по-прежнему остается профилактика: защита от укусов комаров при поездках в эндемичные регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также соблюдение рекомендаций по контрацепции после возвращения», – заявил профессор ТАСС.

    По его словам, лихорадка Зика является редким примером инфекции, где главная опасность исходит не от самой болезни, а от ее отсроченных последствий, что делает ее клинически и социально значимым вызовом для современной инфекционной медицины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России зарегистрировали случай лихорадки Зика у женщины, вернувшейся с острова Бали. Тогда же академик РАН Онищенко назвал низкой вероятность распространения лихорадки Зика в России.

    Вирусолог Сергей Нетесов рассказывал об опасности вируса Зика для российских туристов на курортах Азии и Африки.

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    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

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    9 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет

    Академик Никитюк предостерег от последствий монодиет

    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк заявил, что длительное питание одним продуктом вызывает дефицит необходимых организму веществ и потерю мышечной массы.

    «Если мы с вами будем заниматься монодиетой, будем есть длительное время одни яблоки, то должны помнить, что в основном в их состав входит жидкостная среда, жидкость, пищевые волокна и очень небольшое количество витаминов», – пояснил Никитюк ТАСС.

    Академик добавил, что строгое ограничение рациона сопровождается резким снижением массы тела и разрушением скелетной мускулатуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил о вреде имитирующей голодание FMD-диеты. Диетолог Аалия Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах.

    На прошлой неделе замминистра здравоохранения России Евгения Котова отнесла неправильное питание к главным разрушающим здоровье привычкам.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    9 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова: В каждом регионе к концу 2026 года появится центр медицины долголетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу 2026 года в каждом регионе страны должен быть создан головной центр по медицине здорового долголетия.

    К концу 2026 года в каждом российском регионе должны появиться головные центры по медицине здорового долголетия. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    Ранее она дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», которое направлено на содействие в формировании и продвижении такой медицины среди россиян.

    Отмечается, что Голикова стала куратором и руководителем движения, аппарат правительства России – координатором, а фонд «Росконгресс» – оператором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В тот же день она заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

    Голикова назвала масштабное увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, главной целью правительства.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

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    11 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Производители вейпов и сигарет лишились права скрывать состав продукции

    Госдума приняла закон об обязательном раскрытии ингредиентов табака и вейпов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

    Принятый документ вносит изменения в закон о коммерческой тайне, передает РИА «Новости».

    Теперь сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табака и вейпов не могут быть отнесены к закрытой информации.

    Речь идет о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном раскрытии данных об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы изучить практику введения ограничений на розничную продажу вейпов.

    В парламент внесли документ об исключении сведений о составе табачных изделий и вайпов из коммерческой тайны.

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