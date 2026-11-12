В Голливуде решили снять ремейк романтической комедии «Вам письмо»

Deadline: Голливуд переснимет комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом

Tекст: Катерина Туманова

Режиссером новой версии картины выступит Джейсон Орли («Стажер», «Взрослеть на полную»), известный по работе над проектами комика Пита Дэвидсона, пишет Deadline.

Участие в проекте Тома Хэнкса и Мег Райан пока остается под вопросом. Этот фильм стал третьей совместной работой Хэнкса и Райана после «Джо против вулкана» и «Неспящих в Сиэтле» , а также последней работой дуэта с любимой многими режиссером Норой Эфрон.

Также неизвестно, как именно создатели планируют осовременить сюжет фильма.

Новость о перезапуске пользователи сети и представители индустрии встретили со скептицизмом.

«Безумное решение. Все замечательные элементы этого фильма устарели: модемное соединение, электронная почта, книжные магазины, общение с незнакомцами, свидания между мужчинами и женщинами», – написал сценарист Грант Аддисон в соцсети X.

При этом некоторые комментаторы напомнили, что лента 1998 года сама являлась ремейком картины «Магазинчик за углом» 1940 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роберт Де Ниро решил сыграть легенду бейсбола – тренера Ласорду. Полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету из-за фильма на платформе Netflix. Кроме того, весной были анонсированы съемки российского ремейка фильма «Зита и Гита».