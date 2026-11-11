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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня

    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

    11 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    @ Jaque Silva/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг цифровой и ИИ-конкурентоспособности 70 стран мира, в котором США поднялись с четвертой позиции на первую, а Южная Корея заняла десятое место.

    Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг цифровой и искусственного интеллекта (ИИ) конкурентоспособности, который теперь охватывает 70 экономик мира против 69 годом ранее. Первое место впервые заняли Соединенные Штаты, поднявшиеся с четвертой позиции благодаря лидерству в разработке искусственного интеллекта и масштабированию вычислительной инфраструктуры, сообщает IMD.

    Южная Корея поднялась на восемь позиций и вошла в мировую десятку, заняв десятое место. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что страна заняла первое место в мире по доле расходов на научные исследования и разработки в ВВП, третье место по технологической инфраструктуре и восьмое место в индексе адаптации ИИ.

    Второе место в рейтинге и статус лидера Азиатско-Тихоокеанского региона сохранил Сингапур. Канада, возглавлявшая список годом ранее, опустилась на пятую строчку, а Китай вошел в первую семерку, заняв седьмое место. Япония расположилась на 19-й позиции, а Таиланд занял 43-е место среди 70 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Китай договорились создать канал связи для предупреждения об инцидентах с искусственным интеллектом. Во вторник корпорация Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров искусственного интеллекта в США. В начале месяца индекс Nikkei упал из-за опасений инвесторов по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта после промежуточных выборов в США.

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    9 ноября 2026, 05:14 • Новости дня
    Хостинг-провайдер Beget лишился аккредитации в зонах .ru и .рф

    Координационный центр приостановил аккредитацию хостинг-провайдера Beget

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию российского хостинг-провайдера Beget в национальных доменных зонах после массированной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Аккредитация ООО «Бегет» в качестве регистратора доменных имен в зонах .ru и .рф приостановлена с 3 ноября 2026 года, передает РИА «Новости».

    Решение Координационного центра подразумевает введение временных ограничений на регистрацию новых доменов второго уровня. Кроме того, провайдер больше не может принимать от других регистраторов сведения о поддержке уже существующих адресов в национальных зонах.

    Ранее представители хостинг-провайдера сообщали о масштабной кибератаке. Действия злоумышленников привели к нарушению работы ряда сервисов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский хостинг-провайдер Beget сообщил о полном уничтожении облачной инфраструктуры в результате кибератаки.

    В четверг провайдер запланировал восстановить работу серверов с резервными копиями после масштабного сбоя.

    В прошлый понедельник в Центре развития перспективных технологий объяснили трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» неполадками в Beget.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    10 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    «Яндекс» признал невозможным восстановление 2,8% данных клиентов Yandex Cloud

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Часть данных клиентов на платформе Yandex Cloud невозможно восстановить после октябрьских атак беспилотников на дата-центры, сообщили в компании «Яндекс».

    «Инженеры после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», – приводит ТАСС сообщение компании.

    Данные пользователей, использовавших бэкапы, сохранились в полном объеме. Теперь резервные копии при создании новых виртуальных машин будут включаться по умолчанию, добавили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Яндекс» сообщил о восстановлении доступа более чем к 90% данных клиентов Yandex Cloud после атак на дата-центры.

    Быстрое возобновление работы большей части сервисов связали с готовностью инженеров к инцидентам.

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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

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    9 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Узбекистан предложил России обмен опытом по борьбе с кибермошенниками

    Узбекистан предложил России обмениваться опытом борьбы с интернет-мошенниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минцифры Узбекистана предложило российским ведомствам и компаниям наладить оперативный обмен опытом в сфере противодействия мошенничеству в интернете, заявил первый замминистра цифровых технологий республики Олег Пекось.

    Министерство цифровых технологий Узбекистана выступает за налаживание обмена опытом с российскими компаниями и ведомствами в вопросах борьбы с интернет-мошенниками. С такой инициативой выступил первый замглавы ведомства Олег Пекось, передает РИА «Новости».

    «Вместе с технологиями растут мошенничество и фейки: поддельные голоса, видео, фальшивые сайты, схемы обмана, которые не знают границ. От них страдают граждане обеих стран… Предлагаем наладить оперативный обмен опытом и информацией о новых схемах обмана», – заявил первый замминистра на полях открывшегося в Ташкенте Третьего Российско-Узбекского медиафорума.

    Кроме того, Пекось предложил объединить усилия в создании открытых образовательных программ по искусственному интеллекту, которые помогут школьникам, преподавателям, журналистам и пожилым людям научиться использовать новые технологии и распознавать фальсификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телефонные аферисты начали записывать разговоры для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.

    Также российский Центробанк запланировал организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана.

    Кроме того, правоохранительные органы Узбекистана разоблачили сеть мошенников, обманом присваивавших средства граждан России через три кол-центра в Фергане и Ташкенте.

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    9 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Месячная аудитория магазина приложений RuStore достигла 73 млн человек

    Месячная аудитория российского магазина RuStore выросла до 73 млн человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре месячная аудитория российского магазина приложений RuStore увеличилась на 17% в годовом выражении и составила 73 млн россиян старше 12 лет.

    Месячная аудитория отечественного магазина приложений RuStore в сентябре достигла 73 млн россиян старше 12 лет, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, передают «Ведомости».

    В расчетах учитывались показатели мобильной и веб-версий магазинов, предоставленные исследовательской компанией Mediascope.

    Лидером среди площадок остался Google Play, однако его месячная аудитория за год сократилась на 3,1% и составила 83,6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство цифрового развития подготовило проект постановления о включении RuStore в список обязательного программного обеспечения для умных телевизоров.

    Также общее число загрузок приложений и игр через официальный российский магазин достигло 2 млрд.

    Кроме того, RuStore обошел AppStore по количеству пользователей.

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    9 ноября 2026, 08:06 • Новости дня
    Вдовиченков предсказал замену киноактеров искусственным интеллектом

    Актер Вдовиченков: Искусственный интеллект со временем заменит актеров в кино

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственный интеллект со временем может практически полностью заменить актеров в кинематографе, но живого человека на театральной сцене не заменит ничто, заявил актер Владимир Вдовиченков.

    «Я студентов пугаю! Говорю: через 10 лет мы будем не нужны в кино. Вместо нас все будет рисовать компьютер. Это дешево, быстро, удобно. Но какие бы совершенные технологии ни появились, живого человека на сцене ничто не заменит. Даже робот будет запрограммирован другим человеком, с его идеями и мыслями. Для кинематографа ИИ – огромное подспорье, а для актеров – большая опасность», – заявил Вдовиченков ТАСС.

    Артист добавил, что кино в будущем будет практически полностью создаваться на компьютере, включая самих актеров, и повезет тем, кто успел «заработать себе лицо».

    Актер привел пример из жизни, свидетельствующий о появлении подобной практики в индустрии. По его словам, одной популярной актрисе предложили не приезжать на съемки рекламы, а просто подписать разрешение на использование ее образа, который планировали «нарисовать» на компьютере, однако она отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о способности ИИ обманывать операторов.

    В сентябре народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков рассказал о потере искусством всякого смысла в случае замены человека искусственным интеллектом.

    В августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил возможность нейросетей вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния.

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    9 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

    Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Шестнадцать государств Европейского союза пропустили крайний срок назначения национальных ведомств для контроля за исполнением закона об искусственном интеллекте.

    Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

    Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

    Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

    Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

    В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

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    9 ноября 2026, 06:31 • Новости дня
    Хостинг-провайдер ESTT начал восстанавливать сервисы после технического сбоя

    Провайдер ESTT приступил к восстановлению клиентских сервисов после сбоя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский хостинг-провайдер ESTT занимается восстановлением работоспособности клиентских сервисов, пострадавших в результате серьезного технического сбоя.

    Хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном техническом сбое, который затронул работу клиентских сервисов компании.

    «Наша инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры. Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы. О ходе восстановительных работ будем сообщать дополнительно», – говорится в уведомлении на сайте провайдера.

    В прошлый понедельник другой российский хостинг-провайдер Beget также столкнулся с нарушением работы ряда сервисов в результате массированной кибератаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке.

    Провайдер Beget столкнулся с утратой данных.

    В пятницу Beget сообщил о полном уничтожении своей облачной инфраструктуры.

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    11 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Жители Петербурга пожаловались на сбои в работе интернета

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи в Санкт-Петербурге массово сообщили о проблемах с доступом к интернету, следует из данных сервиса Downdetector.

    За последний час поступило 265 жалоб. Пользователи чаще всего жалуются на сбой в работе мобильного интернета, однако есть также сообщения о проблемах с домашним интернетом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов в Рунете.

    Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса «Яндекс Почта».

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    9 ноября 2026, 10:17 • Новости дня
    Nvidia решила создать с южнокорейскими компаниями новую вычислительную систему

    Yonhap: Nvidia и SKT создадут гибридную вычислительную систему для ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Nvidia, южнокорейский оператор SK Telecom и стартап Rebellions договорились объединить усилия для разработки гибридной вычислительной системы искусственного интеллекта.

    Компании подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает интеграцию графических процессоров Nvidia с нейронными процессорами стартапа Rebellions. Новая архитектура будет применяться при создании центров обработки данных SK Telecom, передает Yonhap.

    Партнерство будет опираться на программу NVLink Fusion от американского производителя микрочипов. Она позволяет сторонним разработчикам напрямую интегрировать собственные процессоры искусственного интеллекта в инфраструктуру Nvidia.

    В министерстве науки Южной Кореи отметили, что соглашение поможет расширить сферу применения передовых национальных полупроводников и даст местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке. Ведомство пообещало поддержать разработчиков для развития южнокорейской экосистемы чипов.

    Американские спецслужбы заподозрили главу компании Nvidia Дженсена Хуанга в контактах с предполагаемой китайской шпионкой.

    Правительство Германии договорилось с компанией Nvidia о партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения профильной инфраструктуры.

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    9 ноября 2026, 20:40 • Новости дня
    Хакер взломал базу с данными 23 млн клиентов автосервисов во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Взломщик под псевдонимом ChimeraZ заявил о получении доступа к базам данных автосервисов во Франции, содержащим личную информацию почти 23 млн клиентов.

    Хакер сообщил о взломе базы данных, связанной с автосервисами группы SGS, в которой содержится информация о клиентах. Предположительно, речь идет о сервисах технического контроля Securitest, Auto Securite и Vérif'Autos, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.

    По данным телеканала, украденная база данных может содержать около 40 млн автомобильных номеров и связанных с ними личных сведений.

    Ответственность за кибератаку взял на себя хакер под псевдонимом ChimeraZ. Он уже находится в розыске за другие кражи данных, от которых пострадали политические партии, пожарная служба и административные органы региона О-де-Франс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.

    В октябре во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержали троих подростков.

    В прошлом году хакеры заявили о получении доступа к личной информации свыше 16,4 млн жителей Франции после взлома баз министерства внутренних дел.

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    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня
    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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