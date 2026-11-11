  • Новость часаРоссийская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
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    Москва начала переустройство европейской безопасности
    Умер посол России в США Дарчиев
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    11 ноября 2026, 23:23 • Новости дня

    Аэропорт Жуковский временно ограничил прием и выпуск самолетов

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ради обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала.

    В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. Омская область в среду подверглась атаке БПЛА ВСУ.


    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По итогам трехсторонних переговоров Москва и Киев стали ближе к мирному урегулированию конфликта, сообщил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», – заявил помощник главы государства, отвечая на вопрос о приближении стран к заключению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Глава российской делегации выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    11 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности с украинской стороной о проведении нового масштабного обмена пленными.

    «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – цитирует Мединского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник сообщил о соглашении по обмену пленными как об одном из результатов встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Делегация России не проводила контактов с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины во второй день заняли полтора часа.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна

    Минсельхоз: Российские аграрии собрали 140 млн тонн зерна

    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские аграрии собрали порядка 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, сообщили в Минсельхозе.

    «Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 млн тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 млн тонн пшеницы», – говорится в сообщении ведомства в Мах.

    По итогам года в России ожидается около 140 млн тонн зерна в чистом весе, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об увеличении экспорта зерна из России с начала 2026 года на 18% в физическом выражении.

    На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства России отчиталось о сборе отечественными аграриями более 35,4 млн тонн масличных культур с 93% посевных площадей.

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    11 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России

    Минпромторг: В России вступил в силу ГОСТ на блюда русской кухни

    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

    Отечественные рестораторы получили возможность использовать технологические карты из вступившего в силу нового госстандарта на блюда традиционной русской кухни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

    «ГОСТ уже действует», – заявили в ведомстве.

    В первую редакцию стандарта вошли 132 блюда, среди которых борщ, щи, бефстроганов, колобки и компот. Документ также предусматривает использование традиционных русских приправ, таких как хрен и горчица. В дальнейшем список планируется регулярно пересматривать и обновлять.

    ГОСТ предназначен для индустрии питания и содержит подробное описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, а также способы подачи и технологические особенности приготовления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об утверждении единого госстандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о передаче согласованного документа на утверждение в Росстандарт.

    В апреле ведомство анонсировало скорое завершение общественного обсуждения ГОСТа.

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    11 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одним из результатов трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби станет соглашение об обмене пленными, сообщил источник.

    Соглашение об обмене военнопленными между Москвой и Киевом станет одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби, пишет ТАСС.

    По словам источника, это ожидаемый итог дискуссий. При этом он призвал дождаться завершения текущего раунда переговоров, прежде чем говорить о других значимых решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переговоров в Абу-Даби.

    Представитель Кремля заявил об отсутствии контактов российской делегации с европейцами.

    В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонней встречи.

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    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    11 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поезд Деда Мороза временно изменит маршрут и расписание из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания РЖД.

    В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области маршрут и расписание поезда Деда Мороза частично скорректированы, сообщает РЖД в «Макс». Сейчас поезд находится в Республике Коми.

    Мероприятия на станциях Сольвычегодск 16 ноября и Зуевка 19 ноября отменены, а на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов перенесены ориентировочно на январь. Билеты будут действовать в новые даты, при желании их можно сдать.

    «Мы делаем все возможное, чтобы мероприятия Поезда Деда Мороза продолжились по ранее объявленному графику с 20 ноября», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста.

    Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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