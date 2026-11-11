Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

Tекст: Вера Басилая

«Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.