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    11 ноября 2026, 21:39 • Новости дня

    Нидерланды начали готовить женщин к отбору в спецназ

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь военнослужащих-женщин из Нидерландов приступили к подготовке к отбору в армейский и морской спецназ, чтобы привлечь больше женщин в армию, заявил статс-секретарь Минобороны королевства Дерк Босвейк.

    «Нам просто необходимо, чтобы в вооруженных силах было больше женщин. Мы хотим показать, что они могут служить наравне, на любом уровне», – цитирует Босвейка ТАСС.

    Участниц пилотной программы Athena Force готовят к базовому курсу корпуса коммандос сухопутных войск и сил специальных операций ВМС. По словам Босвейка, нормативы для кандидатов обоего пола останутся одинаковыми, но для женщин предусмотрели индивидуальные тренировочные планы и специально подобранную экипировку. При этом статс-секретарь признал, что военнослужащим женского пола в нидерландской армии по-прежнему приходится пользоваться снаряжением, рассчитанным на мужчин.

    На начало сентября среди 46,9 тыс. военнослужащих страны насчитывалось более 6,2 тыс. женщин, что составляет около 13%, пишет NRC. Эта доля держится на стабильном уровне уже несколько лет, однако к 2030 году оборонное ведомство рассчитывает довести показатель как минимум до 30%.

    Заявления о привлечении женщин прозвучали на фоне планов масштабного наращивания военного потенциала королевства. В 2027 году на нужды обороны планируется выделить 28,9 млрд евро, а к 2030 году Минобороны намерено увеличить численность персонала, включая резервистов и гражданских сотрудников, до 100 тыс. человек. Необходимость расширения армии ведомство объясняет якобы существующими угрозами со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре депутат парламента Нидерландов Маес ван Лансхот выступил с инициативой сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек для оказания помощи экстренным службам.

    В сентябре эстонское военное ведомство сообщило о планах направить до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне.

    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 06:04 • Новости дня
    Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

    ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о бесплатной передаче силовым ведомствам России технологии создания и применения дрона «Судного дня» для радиационной разведки.

    Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

    «Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

    Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

    По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

    Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

    Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 12:09 • Новости дня
    В правящей партии Японии призвали обсудить получение атомных подлодок

    Киодо: В правящей партии Японии призвали получить атомные подлодки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь комиссии Либерально-демократической партии Японии по безопасности Таро Хонда анонсировал обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок и пересмотре безъядерных принципов.

    На заседании партийной комиссии прозвучали призывы рассмотреть возможность внедрения атомных подлодок, а также обсудить концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой США могли бы разместить свой ядерный арсенал на территории Японии для совместных операций, пишет Киодо.

    Правящая партия и ее партнер по коалиции – Партия инноваций Японии – обсудят эти вопросы, а также размер оборонного бюджета с учетом доклада правительственной комиссии, который ожидается в начале декабря. На данный момент японский закон об атомной энергии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а три неядерных принципа запрещают владение, производство и ввоз ядерного оружия.

    Ожидается, что правительство изложит шесть изменений в условиях безопасности при обновлении документов, включая Стратегию национальной обороны. Власти планируют усилить способность сдерживать агрессию противника в координации с Соединенными Штатами, а также расширить сотрудничество для укрепления оборонно-промышленной базы. Решение о пересмотре документов, обновленных в 2022 году, приняла премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Такаити заявила об отказе Японии от участия в совместных ядерных миссиях Соединенных Штатов по размещению американского ядерного оружия на японской территории.

    Летом глава японского правительства сообщила о намерении страны продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

    В прошлом году высокопоставленный советник японского премьера по вопросам безопасности назвал целесообразным получение Японией ядерного оружия.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Армия США запросила новые комплексы ПВО для перехвата аналогов дронов Shahed

    TWZ: Армия США запросила новые системы ПВО для борьбы с роями беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские сухопутные войска намерены принять на вооружение новые модульные системы противовоздушной обороны Increment 4 для защиты от дронов и авиации противника.

    Новые комплексы должны уметь поражать широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, от небольших квадрокоптеров до дронов-камикадзе большой дальности вроде иранского Shahed-136, а также обеспечивать точечную защиту от вертолетов и самолетов, пишет The War Zone.

    Военные потребовали, чтобы системы Increment 4 поставлялись в формате платформы с возможностью самостоятельной загрузки, которую можно легко устанавливать на легкую технику, включая бронемашины JLTV и беспилотные аппараты. Комплексы можно будет выгружать на передовых позициях для стационарной обороны без использования дополнительных прицепов.

    Системы должны работать автономно до 72 часов и транспортироваться военно-транспортными самолетами C-130 без специального оборудования. Требования к датчикам и средствам поражения остаются открытыми: комплексы могут оснащаться ракетами, орудиями прямого наведения и системами некинетического воздействия.

    Ряд оборонных подрядчиков, включая L3Harris и Sierra Nevada Corporation, уже представили свои разработки. Некоторые из них, такие как системы VAMPIRE и BRAWLR, успешно применяются в боевых условиях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВВС США объявили о поиске подрядчиков для установки защитных сетей от беспилотников вокруг навесов для истребителей во Флориде.

    Ранее американской армии пообещали поставить лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения дронов.

    Также американские военные указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.

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    11 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для Москвы категорически неприемлем сценарий размещения на Украине европейского вооруженного контингента после завершения боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.

    В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.


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    11 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать логистические цепочки поставок вооружений для украинской армии. Для этих целей активно применяются БПЛА, которые наносят удары по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В течение дня в результате успешной атаки в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено очередное морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось вооружение и военное имущество для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море.

    В субботу российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе Новых Петровцев Киевской области и сухогрузу с военными грузами.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по другому сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Губернатор Хоценко: Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе.

    Хоценко сообщил, что беспилотная опасность в регионе отменена. «Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей», – написал глава региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы противовоздушной обороны (ПВО) приступили к отражению атаки украинских беспилотников на Омскую область.

    В тот же день на местах падения обломков дронов в Омской области начали работу оперативные службы.

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    11 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    Глава Башкирии поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

    Глава Башкирии Хабиров поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Башкирии Радий Хабиров поручил кабинету министров республики нарастить производство беспилотников для отправки в зону специальной военной операции.

    В ходе прямой линии к главе региона обратился командир взвода батальона имени Тагира Кусимова Михаил Балакин с вопросом о возможности модернизации дронов и расширения их поставок. Военнослужащий отметил успешное применение FPV-дронов «Уфимец» башкирского производства, передает РИА «Новости».

    «Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон – это ваша жизнь, успешное выполнение задач спецоперации», – ответил Хабиров.

    Руководитель республики также предложил бойцам лично посетить производственные площадки в Башкирии и внести свои предложения по улучшению технических характеристик беспилотных аппаратов.

    Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о росте числа комплектующих для дронов в российском реестре.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить персонал военной миссии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с местным военным командованием.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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